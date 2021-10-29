В Італії потужний вибух зруйнував житловий будинок, є жертви

В Італії прогримів вибух

В італійському місті Пінероло стався вибух у житловому будинку - в результаті загинули дві особи, ще троє отримали поранення, повідомляє Ansa.

Вибух стався 29 жовтня в другій половині дня на третьому останньому поверсі житлового будинку. Після цього спалахнула сильна пожежа.

У момент вибуху в будинку перебувало 16 осіб. У результаті часткового обвалення загинули дві особи - 84-річна жінка та 74-річний чоловік, який помер у лікарні.

Госпіталізовано три людини. Одна з них перебуває у важкому стані. Їі вертольотом доставили до клініки Турина.

Як повідомили виданню мешканці будинку, перед вибухом вони відчули різкий запах газу. За їхніми словами, в квартирі на останньому поверсі, де стався вибух, велися роботи з монтажу нової кухні.

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Офіційних коментарів про причини вибуху поки що немає.

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Раніше Главред повідомляв про те, що вночі 28 жовтня пролунав потужний вибух на автозаправній станції в Харківській області. На щастя, жертв і постраждалих немає.

Вибуховий інцидент стався близько 4: 30 на автодорозі "Київ – Харків – Довжанський" біля села Рай-Оленівка Холодногірського району. Відбулася розгерметизація підземної ємності з газом. Це і призвело до вибуху з подальшим загорянням і поширенням пожежі на два вантажні автомобілі.