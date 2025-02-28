"Струс і шок": експерт спрогнозував, чи може Трамп "здати Україну"

У нової європейської єдності дуже серйозні шанси, вважає Олександр Палій.

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/ Колаж Главред, фото facebook D.Trump, скрін із відео

Основне:

Британія, Франція і Німеччина - підтримуватимуть незалежність Європи

У Європі розуміють, що Америка може "здати" Україну

Політичний аналітик та історик Олександр Палій прокоментував запитання про те, чи варто чекати на зміцнення незалежності Європи від США після "струсу і шоку", які влаштувала європейцям команда Дональда Трампа на конференції в Мюнхені.

"Думаю, так. Зараз ключові держави Європи - Британія, Франція і Німеччина - будуть підтримувати саме такий підхід", - підкреслив він у коментарі Главреду.

На думку експерта, у цьому питанні також будуть задіяні й країни Східної Європи.

"У Європі розуміють, що, якщо Америка здає Україну, яка б'ється вже котрий рік поспіль, так само вона може здати й інших. А європейська єдність має дуже серйозні шанси. І це дуже зухвалий шанс, виклик на покоління - повернути Європу назад у велику гру. Вона не буде десь на підтанцьовці, а повернеться у велику гру, причому з гідною місією", - додав Палій.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Палія:

Раніше повідомлялося про те, що Зеленський провів розмову з Трампом. Президент України назвав розмову з американським лідером "дуже хорошою".

Як повідомляв Главред, США підійшли "дуже близько" до досягнення мирної домовленості щодо врегулювання розв'язаної Росією війни проти України.

Нагадаємо, раніше Зеленський відреагував на заяви Штатів про готовність узгодити мирні позиції з Росією вже цього тижня. Зеленський назвав такі перспективи нереалістичними.

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Хто такий Олександр Палій Олександр Андрійович Палій (народився 7 жовтня 1974, Звенигородка, Черкаська область) – український історик, експерт-політолог, політичний консультант. У 2006-2010 рр. був провідним експертом Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. З 2010 року працює як політичний консультант. Олександр Палій є автором близько 70 наукових публікацій, близько 700 газетних і журнальних публікацій, 150 відеосюжетів, а також редактором 6 книг. Є автором книг: "Ключ до історії України" (2005), "Навіщо Україні НАТО" (2006), "Заборонити рашизм" (2023) тощо, пише Вікіпедія.

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