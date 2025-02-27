Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Китай чекає на "два трупи": як Сі Цзіньпін реагуватиме на союз Трампа з Путіним

Руслана Заклінська
27 лютого 2025, 21:01
353
Політична криза у США неминуча, за півроку може початися серйозна внутрішня турбулентність, вважає історик Олександр Палій.
Китай чекає на 'два трупи': як Сі Цзіньпін реагуватиме на союз Трампа з Путіним
Америка "витирається" зі світової політики / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse, ua.depositphotos.com

Ключові тези Палія:

  • Союзу Трампом і Путіним - ілюзія
  • Китай зайняв вичікувальну позицію
  • Негативне ставлення до Трампа в США вже перевищує його підтримку

Між президентом США Дональдом Трампом і лідером РФ Володимиром Путіним немає реального союзу, а лише обіцянки та маніпуляції. Китай не буде втручатися, а лише спостерігатиме за розвитком подій. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик та історик Олександр Палій.

"Ніякого союзу Трампа і Путіна немає. Просто хтось один із них пообіцяв іншому гроші і, очевидно, надурить сто разів. Китайці будуть сидіти і дивитися, коли труп ворога пропливе повз них. Причому не один труп, а одразу два", - сказав він.

відео дня

Палій зазначив, що негативне ставлення американського суспільства до Трампа зростає, лише за місяць після його повернення у Білий дім воно вже перевищує рівень підтримки. За його словами, такого стрімкого падіння рейтингу не було з 1953 року.

"Це свідчить про те, що в середині каденції або навіть уже за півроку в Америці почнеться величезна внутрішня турбулентність, і американцям уже буде не до інших процесів. Зараз Америка просто витирається зі світової політики. Те, що зараз відбувається, веде саме до таких наслідків, а багато американців цього не розуміють, бо голосували за дешеві яйця", - пояснив політичний аналітик.

Китай чекає на 'два трупи': як Сі Цзіньпін реагуватиме на союз Трампа з Путіним
Дональд Трамп / Інфонрафіка: Главред

Переговори Трампа з Путіним - новини за темою

Як повідомляв Главред, Трамп веде переговори з Путіним щодо закінчення війни в Україні. За словами президента США, перемовини йдуть "дуже добре".

Натомість російський диктатор Володимир Путін повідомив, що спілкувався з президентом США Дональдом Трампом, але питання завершення війни в Україні суттєво не обговорювалося.

Також Трамп відмовився назвати Путіна диктатором під час зустрічі з Макроном у Білому домі. На запитання журналістів він відповів: "Я не використовую ці слова легковажно, подивимося, як усе складеться".

Крім цього, ексрадник президента США з нацбезпеки Джон Болтон розкритикував Трампа за дружбу з Путіним та заявив, що той "не годиться на посаду президента США". Він також наголосив, що у Трампа "в голові повна каша", а негативне ставлення до Зеленського у нього з'явилося ще у 2018 році.

Читайте також:

Хто такий Олександр Палій

Олександр Андрійович Палій (народився 7 жовтня 1974, Звенигородка, Черкаська область) – український історик, експерт-політолог, політичний консультант. У 2006-2010 рр. був провідним експертом Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. З 2010 року працює як політичний консультант.

Олександр Палій є автором близько 70 наукових публікацій, близько 700 газетних і журнальних публікацій, 150 відеосюжетів, а також редактором 6 книг. Є автором книг: "Ключ до історії України" (2005), "Навіщо Україні НАТО" (2006), "Заборонити рашизм" (2023) тощо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дональд Трамп Сі Цзіньпін Володимир Путін новини Китаю
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Палають квартири та є постраждала: росіяни вдарили "Шахедами" по Запоріжжю

Палають квартири та є постраждала: росіяни вдарили "Шахедами" по Запоріжжю

22:07Україна
Переговори з Трампом та гарантії безпеки: головні новини України (дайджест)

Переговори з Трампом та гарантії безпеки: головні новини України (дайджест)

22:05Війна
"Вступу до НАТО не буде": Трамп зробив заяву про гарантії безпеки для України

"Вступу до НАТО не буде": Трамп зробив заяву про гарантії безпеки для України

21:01Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 28 лютого: Тельцям - радісна новина, Стрільцям - щастя

Гороскоп на завтра 28 лютого: Тельцям - радісна новина, Стрільцям - щастя

"Хочу зробити гучну заяву": Ірина Білик назвала дату закінчення війни

"Хочу зробити гучну заяву": Ірина Білик назвала дату закінчення війни

Україну накриє брудна хмара, буде важко дихати: стала відома дата

Україну накриє брудна хмара, буде важко дихати: стала відома дата

Де 3 відмінності між кроликами: лише "справжній детектив" відгадає за 17 секунд

Де 3 відмінності між кроликами: лише "справжній детектив" відгадає за 17 секунд

Наймістичніший молодик 2025: таро гороскоп на два тижні 28 лютого - 14 березня

Наймістичніший молодик 2025: таро гороскоп на два тижні 28 лютого - 14 березня

Останні новини

22:21

"Страждають усі": Горова зробила гучну заяву про нове рішення Мінкульту

22:15

Великі і рясні квіти гарантовано: як обрізати гортензію навесніВідео

22:07

Палають квартири та є постраждала: росіяни вдарили "Шахедами" по Запоріжжю

22:05

Переговори з Трампом та гарантії безпеки: головні новини України (дайджест)

22:02

Швидкий спосіб зробити компост – лайфхаки для дачників

Україна здатна перемогти Росію, маючи лише підтримку Європи, війна може закінчитися в 2025-у – ПалійУкраїна здатна перемогти Росію, маючи лише підтримку Європи, війна може закінчитися в 2025-у – Палій
21:41

"Ми зможемо все": Катя Осадча захопила молодим виглядом своєї мами

21:26

"Це все перекреслює!": Потап засудив Мінкульт за заборону на виїзд для артистів

21:25

ТОП-10 авто, які не підведуть: свіжий рейтинг моделей 2025 року від експертів

21:11

"Везли тіло із Севастополя": Маша Єфросиніна поділилася своїм болем

Реклама
21:10

Як підготувати автомобіль до весни: водіям назвали 5 головних правил

21:04

Навіщо китайці видають себе за родичів покійних: у чому секрет

21:01

Китай чекає на "два трупи": як Сі Цзіньпін реагуватиме на союз Трампа з Путіним

21:01

"Вступу до НАТО не буде": Трамп зробив заяву про гарантії безпеки для України

20:56

"Я таке казав?": Трамп відрікся від своєї заяви, що Зеленський – "диктатор"

20:45

Онука Ротару показала дорогий лук із голим животом

20:35

Вперше за 4 роки: в Україні рекордно подешевшав популярний овоч

20:25

Кішка зникла під час переїзду: місце, де її знайшли через 3 тижні дивує

20:24

Україну накривають дощі та сніг: у яких областях чекати негоду

20:07

Вже не $500 млрд: у США сказали, скільки планують заробити на угоді з Україною

20:00

Можна накликати біду в дім: що з секонд-хенду не варто купувати і за копійки

Реклама
19:52

"Є логічне пояснення": у Зеленського назвали ціль проросійських заяв Трампа

19:44

Деяким пенсіонерам платитимуть більше: кому підвищать виплати вже у квітні

19:32

Як саджати моркву на туалетному папері: перевіряємо лайфхак із інтернету

19:31

Телемарафон "Єдині новини" вже три роки у прямому ефірі: ключові підсумки

19:15

"Віслюки і люди - найдешевша сила": чи є реальний шанс закінчити війну у 2025 роціВідео

19:10

В Україні обмежують постачання електроенергії: чи зачепить побутових споживачів

19:10

Як російський генерал зганьбився на фронтіПогляд

18:57

Їзда з увімкненим світлом у салоні: експерти пояснили, чи "світить" штраф

18:52

Не лише іноземні війська: у МЗС сказали, що необхідно для безпеки України

18:52

Хитрі європейці завжди ставлять пляшки з водою біля дому: в чому причина

18:48

Ціни "злетіли" майже в 4 рази за рік: в Україні дорожчає популярний продукт

18:29

Що говорить про вас чорний колір у гардеробі: психолог розкрив цікавий нюанс

18:18

Що робити, коли розсада гине – як уникнути типових помилок при вирощуванні

18:15

Росіянин "розколовся" на допиті та зізнався у страті українського військовополоненогоВідео

18:15

Дружина Козловського показала, як співак забирав її та сина з пологового будинку

18:06

"Далекобійний бонус": чого чекати Україні від нового уряду в Німеччині

17:45

Трамп передумав зустрічатися з Зеленським, але втрутився Макрон - BFMTV

17:39

Навіщо на сковорідці отвір у ручці: відповідь дивує навіть досвідчених поварів

17:23

Підірвано командний пункт РФ: деталі потужного удару по росіянах на Запоріжжі

17:20

Переговори РФ і США у Стамбулі: з'явилася реакція УкраїниВідео

Реклама
17:05

Які 5 завдань треба виконати після кожного прання: плісняви в машинці не буде ніколи

16:57

Наймістичніший молодик 2025: таро гороскоп на два тижні 28 лютого - 14 березняВідео

16:42

Кіану Рівз розкрив секрет міцних стосунків із 51-річною подругою

16:41

Місячний календар на березень 2025: сприятливі та несприятливі дні місяця

16:37

Популярного українського співака не випустили на гастролі

16:31

Важливе рішення щодо України: відомі нові деталі переговорів Ердогана з Лавровим

16:31

"Це робив і Путін, і Єльцин": у РНБО сказали, для чого Росії потрібен мир

16:25

Ворог заходить із західного напрямку: у ЗСУ попередили про нову тактику РФ

16:13

Україна може перемогти у війні і без США: історик зробив заявуВідео

16:04

Щасливий Молодик у лютому: на які 3 знаки зодіаку чекає грандіозний фінансовий успіх

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти