Китай чекає на 'два трупи': як Сі Цзіньпін реагуватиме на союз Трампа з Путіним

Політична криза у США неминуча, за півроку може початися серйозна внутрішня турбулентність, вважає історик Олександр Палій.

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Америка "витирається" зі світової політики / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse, ua.depositphotos.com

Ключові тези Палія:

Союзу Трампом і Путіним - ілюзія

Китай зайняв вичікувальну позицію

Негативне ставлення до Трампа в США вже перевищує його підтримку

Між президентом США Дональдом Трампом і лідером РФ Володимиром Путіним немає реального союзу, а лише обіцянки та маніпуляції. Китай не буде втручатися, а лише спостерігатиме за розвитком подій. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик та історик Олександр Палій.

"Ніякого союзу Трампа і Путіна немає. Просто хтось один із них пообіцяв іншому гроші і, очевидно, надурить сто разів. Китайці будуть сидіти і дивитися, коли труп ворога пропливе повз них. Причому не один труп, а одразу два", - сказав він. відео дня

Палій зазначив, що негативне ставлення американського суспільства до Трампа зростає, лише за місяць після його повернення у Білий дім воно вже перевищує рівень підтримки. За його словами, такого стрімкого падіння рейтингу не було з 1953 року.

"Це свідчить про те, що в середині каденції або навіть уже за півроку в Америці почнеться величезна внутрішня турбулентність, і американцям уже буде не до інших процесів. Зараз Америка просто витирається зі світової політики. Те, що зараз відбувається, веде саме до таких наслідків, а багато американців цього не розуміють, бо голосували за дешеві яйця", - пояснив політичний аналітик.

Дональд Трамп / Інфонрафіка: Главред

Переговори Трампа з Путіним - новини за темою

Як повідомляв Главред, Трамп веде переговори з Путіним щодо закінчення війни в Україні. За словами президента США, перемовини йдуть "дуже добре".

Натомість російський диктатор Володимир Путін повідомив, що спілкувався з президентом США Дональдом Трампом, але питання завершення війни в Україні суттєво не обговорювалося.

Також Трамп відмовився назвати Путіна диктатором під час зустрічі з Макроном у Білому домі. На запитання журналістів він відповів: "Я не використовую ці слова легковажно, подивимося, як усе складеться".

Крім цього, ексрадник президента США з нацбезпеки Джон Болтон розкритикував Трампа за дружбу з Путіним та заявив, що той "не годиться на посаду президента США". Він також наголосив, що у Трампа "в голові повна каша", а негативне ставлення до Зеленського у нього з'явилося ще у 2018 році.

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Хто такий Олександр Палій Олександр Андрійович Палій (народився 7 жовтня 1974, Звенигородка, Черкаська область) – український історик, експерт-політолог, політичний консультант. У 2006-2010 рр. був провідним експертом Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. З 2010 року працює як політичний консультант. Олександр Палій є автором близько 70 наукових публікацій, близько 700 газетних і журнальних публікацій, 150 відеосюжетів, а також редактором 6 книг. Є автором книг: "Ключ до історії України" (2005), "Навіщо Україні НАТО" (2006), "Заборонити рашизм" (2023) тощо, пише Вікіпедія.

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