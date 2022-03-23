У Біблії знайшли фрагмент про Україну і РФ: про що він розповідає

У Біблії знайшли фрагмент про Україну і РФ/ photographer.ru

У Книзі псалмів знайшли цікавий уривок, у якому побачили згадку про Україну та Росію.

Такий уривок виявив користувач Yuriel Shtern, про що він повідомив у Facebook. Таку згадку про дві держави у Біблії він вважає символічною.

Так, у 50 псалмі (в українському перекладі він 49-й – ред.), авторство якого приписують біблійному царю Давиду, вказується слово וַוּקְרָאֵנִי, яке гебрейською мовою читається як "в'украені", що нагадує слово "Україна". Це слово має прямий переклад "і поклич", з чого можна трактувати, що Україна є "призваною" країною.

"Поклич мене в час лиха, і я тебе визволю, ти ж прославиш мене", – йдеться у тексті псалмів.

При цьому в наступному рядку у 16-му вірші згадується слово, яке читається "раша". Буквально це слово перекладається як "зло". Зазначається, що Бог звертається до неправедного, злодія зі словами: "Яке ти маєш право говорити про мої постанови і розповідати про мою угоду?".

Книга псалмів, або Псалтир є однією з книг Старого Заповіту Біблії. Вона містить 150 псалмів у юдейській, католицькій і протестантській традиціях, а у православній традиції – 151 псалом.

Нагадаємо, окупанти 23 березня знову обстріляли Київ. Пошкоджено торговий центр, багатоповерхівки та приватний сектор. Як кажуть в мерії, чотири людини виявилися поранені, з ними працюють медики. Інформація про всі руйнування уточнюється.

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