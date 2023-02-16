"Багато, багато, багато років": Столтенберг попередив про тривале протистояння між НАТО та РФ

Генсек НАТО підкреслив, що Путін хоче іншої Європи, в якій він зможе контролювати сусідів та вирішувати, що країни можуть чи не можуть робити.

Столтенберг попередив про тривале протистояння між НАТО та РФ / Колаж фото 93-а ОМБр Холодний Яр, УНІАН

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що протистояння між Північноатлантичним альянсом та Москвою може тривати дуже багато років. Про це пише The Economic Times.

"НАТО має бути готове до тривалого протистояння з Росією після безпосередньої кризи, спровокованої річним вторгненням російского президента Володимира Путіна в Україну", - сказав Столтенберг.

Як зазначив генсек, диктатор Путін хоче іншої Європи. Такої, де він зможе контролювати сусідів, де він зможе вирішувати, що країни можуть чи не можуть робити.

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"Нам потрібно бути готовими до довготривалих перспектив, це може тривати багато, багато, багато років", - наголосив Столтенберг.

Він також сказав, що обережно прогнозує, як довго триватиме протистояння між Росією та Заходом, оскільки, за його словами, зміни можуть статися раптово.

"Ми бачили падіння Берлінської стіни або ми бачили 11 вересня... НАТО завжди розглядатиме, де є можливості знову потрапити в ситуацію, де є місце для кращих відносин, але з нинішньою поведінкою російського режиму, режиму в Москві, немає можливості", - підкреслив генсек.

Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що директор країни-агресорки Росії Володимир Путін не хоче завершувати війну проти України миром. Він починає нові наступи і завдає ударів по цивільній інфраструктурі. Західному світу слід продовжити в швидкому темпі постачати ЗСУ зброю і боєприпаси, щоб українська армія змогла відвоювати свої території і здобути перемогу у війні.

Також Столтенберг заявляв, що Україна стане членом НАТО, але після завершення війни з Росією. За його словами, зараз потрібно переозброїти Україну і впровадити реформи.

"Ми не раз говорили, що Україна стане членом Альянсу, але зараз він (Альянс – ред.) зосереджений на тому, щоб гарантувати перемогу української держави у війні. Бо єдиний шлях для її інтеграції й подальшого руху до тіснішого євроатлантичного співробітництва – забезпечити, щоб Україна взяла гору як суверенна держава", - заявив генсек НАТО.

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