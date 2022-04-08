Україна "дає по яйцях" Росії і Путіну: екс-міністр закордонних справ Польщі в захваті від Зеленського

Екс-міністр закордонних справ Польщі розповів, як Україна "дає по яйцях" Росії і Путіну / УНІАН

Росію застерігали від вторгнення, але урок, який їй дала Україна, – набагато краще за слова. Наша країна має шанс "зупинити ґвалтівника".

Колишній міністр закордонних справ Польщі, депутат Європарламенту Радослав Сікорський у коментарі журналісту Дмитру Гордону зазначив, що поки війна в Україні не є світовою. Також він порівняв Росію з серійним ґвалтівником, якому зараз Україна дає по яйцях.

"Україна добре справляється, і ваш президент – лідер не тільки України, а й усього свідомого світу. Україна справляється навіть краще, ніж я думав. У вас є шанс розправитися з цим гвалтівником і дати йому урок, який він запам'ятає назавжди. Зупинити те, що він робить. Багато людей, включаючи мене, попереджали Росію не робити цього, але той урок, який ви їй даєте, – це набагато краще", – сказав Сікорський.

Також він зазначив, що Путін готовий загострювати ситуацію.

читайте також"Не бачу швидкого рішення": Кім розповів, коли може закінчитися війна в Україні"Війна в Україні може стати світовою, але поки такою не є. Багато чого буде залежати від того, наскільки далеко Путін готовий загострювати ситуацію. Наприклад, якщо він застосує зброю масового ураження. І наскільки Китай готовий підтримати Путіна, наприклад, боєприпасами. Це жахлива війна, але вона може стати набагато гірше", – підкреслив Сікорський.

Нагадаємо, що в четвер, 7 квітня, міністри закордонних справ країн НАТО обговорять подальші поставки озброєння Україні, в тому числі важкої зброї.

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