УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Україна "дає по яйцях" Росії і Путіну: екс-міністр закордонних справ Польщі в захваті від Зеленського

8 квітня 2022, 02:00

Депутат Європарламенту Радослав Сікорський порівняв Росію з серійним ґвалтівником.

Сікорський
Екс-міністр закордонних справ Польщі розповів, як Україна "дає по яйцях" Росії і Путіну / УНІАН

Росію застерігали від вторгнення, але урок, який їй дала Україна, – набагато краще за слова. Наша країна має шанс "зупинити ґвалтівника".

Колишній міністр закордонних справ Польщі, депутат Європарламенту Радослав Сікорський у коментарі журналісту Дмитру Гордону зазначив, що поки війна в Україні не є світовою. Також він порівняв Росію з серійним ґвалтівником, якому зараз Україна дає по яйцях.

"Україна добре справляється, і ваш президент – лідер не тільки України, а й усього свідомого світу. Україна справляється навіть краще, ніж я думав. У вас є шанс розправитися з цим гвалтівником і дати йому урок, який він запам'ятає назавжди. Зупинити те, що він робить. Багато людей, включаючи мене, попереджали Росію не робити цього, але той урок, який ви їй даєте, – це набагато краще", – сказав Сікорський.

Також він зазначив, що Путін готовий загострювати ситуацію.

читайте також"Не бачу швидкого рішення": Кім розповів, коли може закінчитися війна в Україні"Війна в Україні може стати світовою, але поки такою не є. Багато чого буде залежати від того, наскільки далеко Путін готовий загострювати ситуацію. Наприклад, якщо він застосує зброю масового ураження. І наскільки Китай готовий підтримати Путіна, наприклад, боєприпасами. Це жахлива війна, але вона може стати набагато гірше", – підкреслив Сікорський.

Нагадаємо, що в четвер, 7 квітня, міністри закордонних справ країн НАТО обговорять подальші поставки озброєння Україні, в тому числі важкої зброї.

Читайте також:

viber
війна в Україні Володимир Путін Дмитро Гордон
Реклама
Популярне
Награбоване в Україні спливло у РФ: біженка з Ірпеня вирахувала мародераНаграбоване в Україні спливло у РФ: біженка з Ірпеня вирахувала мародера Як визначити вік кота: названі п'ять способівЯк визначити вік кота: названі п'ять способів Зрівняти з землею Дніпро і повернутися для штурму Києва: який подальший план РосіїЗрівняти з землею Дніпро і повернутися для штурму Києва: який подальший план Росії У Сумах тероборона зупинила елітні дивізії РФ: Арестович розповів про подвиг українцівУ Сумах тероборона зупинила елітні дивізії РФ: Арестович розповів про подвиг українців Олександр Пікалов зі студії Квартал-95 вступив до Національної гвардії УкраїниОлександр Пікалов зі студії Квартал-95 вступив до Національної гвардії України
Підтримайте Главред

Останні новини

03:07

Улюбленець українок Віталій Кім розповів про реакцію дружини на прихильниць в мережі

02:33

Фінансовий гороскоп на тиждень 11-17 квітня: Терезам - можливості заробітку, Скорпіонам - втрати

02:00

Україна "дає по яйцях" Росії і Путіну: екс-міністр закордонних справ Польщі в захваті від ЗеленськогоВідео

01:35

Переворот у РФ неможливий, але є сценарій, при якому війна в Україні швидко закінчиться - експертВідео

00:51

Прикмети на 8 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
00:44

Венедіктова повідомила про звірства орків щодо дітей в Бородянці

00:42

"Використовують трупи українців як декорації": Зеленський розповів про цинічні плани окупантівВідео

00:12

ППО збиватиме літаки Росії, що прямують до Придністров'я

07 квітня, четвер
23:55

Обікрали дітей у школі: окупанти залишили "послання" українським дітям на шкільній дошціВідео

23:43

Зеленський розповів про початок спеціальної глобальної кампаніїВідео

23:11

Стартувала третя хвиля мобілізації, скасовано весняний призов строковиківВідео

23:01

Російські окупанти вбили легендарного українського тренера в Маріуполі

22:46

ЄС схвалив п'ятий пакет санкцій та ембарго на російське вугілляВідео

22:33

Зеленський спрогнозував, чи ризикне Росія застосувати ядерну зброюВідео

22:28

Астролог назвала дату рідкісного явища, яке може відбитися на війні в Україні

21:44

У Путіна визнали серйозні втрати у війні з Україною і "пояснили" відвід військ від Києва та ЧерніговаВідео

21:43

Україна не проситиме на колінах Росію про зустріч - ЗеленськийВідео

21:41

Наказав обстрілювати АЕС: з'явилося ім'я генерала РФ, який піддав небезпеці півсвітуВідео

20:48

Настя Каменських розридалася прямо на сцені в ІспаніїВідео

20:47

Окупанти РФ відрізали шлях евакуації зі Слов'янська та Краматорська: розбомбили залізницю

Реклама
20:29

Подоляк розповів, яким чином зробити Росію ізгоємВідео

20:20

Сенат США проголосував за відмову від імпорту енергоносіїв з РосіїВідео

20:10

Прикмети на 9 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:55

Рейкова війна: у Білорусі розкрили тактику партизанів проти окупантів РФВідео

19:53

"Вони ніколи не вб'ють нашу мрію": Вакарчук зі сльозами на очах показав розбиту Мрію в ГостомеліВідео

19:36

Чому Лукашенко намагається встряти в переговори України і РосіїПогляд

19:31

Окупанти хочуть захопити Маріуполь і прорвати оборону на Донбас - Генштаб ЗСУВідео

19:18

У НАТО очікують на "велику битву" на ДонбасіВідео

19:06

РФ збирає ударний кулак: у Генштабі назвали напрямок штурму окупантівВідео

18:59

Росію вигнали з Ради ООН з прав людиниВідео

18:58

Спроба атаки на Донбас і провал щодо Харкова: у Міноборони оцінили сценарій окупантів Росії

18:44

"Усі боялися сказати йому правду": Волкер назвав ключові помилки Путіна

18:44

"Тягали за волосся і знущалися": під Києвом окупанти по-звірячому зґвалтували двох сестерВідео

18:33

У НАТО назвали умову нового розширення Альянсу на СхідВідео

18:21

Єрмак назвав ключову битву, яка визначить хід війни з ПутінимВідео

18:21

Крах Путіна і розкол Росії: астролог спрогнозував ймовірність ядерної війни

18:11

Ленд-ліз для України - що це і як він допоможе у війні з Росією

18:06

НАТО не надаватиме зброю Україні – Кулеба

18:05

Захід заганяє російську еліту в кут: які ризики це створює для УкраїниПогляд

17:59

Спецпідрозділ ЗСУ розгромив "елітну" бригаду ВДВ: захоплено командний пункт ворогаВідео

Реклама
17:40

Накивали п’ятами, навіть танки загубили: ЗСУ відкинули орків на Луганщині на 6-10 кілометрівВідео

17:31

"Салют був хороший": з'явилися деталі знищення Су-34 РФ під БородянкоюВідео

17:27

Затримання і мобілізація у війська РФ: омбудсмен розповіла про свавілля у Маріуполі і на ЗапоріжчиніВідео

17:16

"Повна деградація більшості російського суспільства": Потап показав фрагмент шоу, яке багато що пояснюєВідео

17:09

"Це звірства проти українців": країни G7 публічно звинуватили війська РФ за знущання в БучіВідео

17:08

Писав, що він у пеклі: мати загиблого в Україні окупанта все одно заявляє, що "війна була потрібна"Відео

16:46

У Зеленського поставили на місце Лаврова, який звинуватив Україну у відході від угод у СтамбуліВідео

16:33

"Покарав тебе Бог, Андрій": Бідняков в жаху показав реакцію росіян на смерть мами в Маріуполі

16:29

"Застрелений в потилицю": окупанти вбили екс-бойфренда ТодоренкоВідео

16:12

Зло обламало зуби: чому планам Путіна в Україні не судилося збутисяПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти