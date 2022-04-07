Російських військових женуть в Україну голодними та з обмороженими ногами

російські військові в Київській області / Reuters

Окупанти скаржаться на проблеми з тиловим забезпеченням під час перебування на території України. Вони страждають від недоїдання і обморожень.

Військовослужбовці 448 мотострілецького полку (в/ч 12721, Клинці) та 254 мотострілецького полку (в/ч 91704, Клинці) зі складу 144 мотострілецької дивізії скаржаться на проблеми з тиловим забезпеченням під час перебування на території України, повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"За словами військовослужбовців, заступник командира 144 - ї дивізії по тилу - начальник тилу полковник Пєшков Дмитро Володимирович не справляється зі своїми обов'язками. Прийом їжі на передовій здійснюється тільки один раз на день, а через погану екіпіровку, частина особового складу отримали обмороження кінцівок", - розповів журналіст.

читайте також"Всі ВДВ-шники, пацани": у Росії зняли на відео десятки могил ліквідованих в Україні десантниківНагадаємо у Київській області бійці ЗСУ та територіальної оборони у боях знищили шість танків і одну БМП російських окупантів.

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