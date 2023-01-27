"РФ спалить дотла озброєння в Україні": сестра Кім Чен Ина зробила скандальну заяву на весь світ

Кім Е Чжон також заявила, що Росія нібито "спалить дотла" озброєння, яке Захід постачає Україні.

Кім Йо Чжон / Вікіпедія, pixabay

Сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон заявила, що Північна Корея завжди буде на боці Росії.

Як повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї, за словами сестри Кім Чен Ина, КНДР нібито "в одному окопі" з армією окупантів і народом РФ.

Кім Йо Чжон також заявила, що Росія нібито "спалить дотла" озброєння, яке Захід постачає Україні.

"Поле бою в Україні далеко не пустеля Середнього Сходу, де 20 років тому вільно бродили американські лінійні танки. Не сумніваюся, що будь-яке озброєння, яким пишаються США і Захід, буде повністю згоряти і перетворюватися на металобрухт перед непохитним бойовим духом і потужністю героїчної армії і народу Росії", - заявила Кім Йо Чжон.

Вона також звинуватила Захід, що своїми діями вони підтримують нестабільну обстановку в світі.

КНДР і війна в Україні

Раніше повідомляли, що в Північній Кореї почали шити зимову форму для російських військових. Цим займається ряд фабрик. Матеріали для них постачає Росія. Відзначається, що форму шиють не менше ніж три фабрики в Пхеньяні, а також невідоме число в інших місцях.

Якщо війна України і Росії буде "заморожена", то такий стан речей мати перетворить в заручників мільйони людей ‒ як сталося в конфлікті між Північною і Південною Кореями. Таку думку на своїй сторінці в Twitter висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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