Угорщина блокує кредит ЄС для України у $50 мільярдів до листопада: чекає на Трампа

Представники Угорщини не приховують, що Будапешт розраховує на прихід Трампа до влади і різку зміну політики США щодо підтримки України.

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Віктор Орбан продовжує іти проти політики ЄС / Колаж: Главред, фото: flickr

Угорщина у вівторок, 8 жовтня, підтвердила блокування кредиту ЄС Україні у розмірі 50 млрд доларів, допоки США не оберуть нового президента 5 листопада, пише Euronews.

Ідеться про кредит коштом прибутків від заморожених російських активів.

Як пояснюють журналісти, цей план містить ключову зміну у режимі санкцій. А розгляд правки, за словами міністра фінансів уряду Орбана Міхая Варги, "має почекати" до 5 листопада.

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"Ми вважаємо, що це питання (продовження санкцій проти російських активів) має бути вирішене після виборів США. Такою була позиція Угорщини", — сказав Варга.

За його словами, буцімто кандидати у президенти США Трамп і Гарріс "відстоюють протилежні підходи до вирішення війни", а Європейський блок, мовляв, має враховувати подальші кроки того, "кого обере американський народ".

При цьому Варга повторив цілком політичний меседж у стилі Віктора Орбана, який не приховує своєї симпатії до кандидатури Трампа, що один з кандидатів, маючи на увазі Гарріс, "обирає продовження війни", інший — ідеться про Трампа — "виступає за мир".

Дебати щодо кредиту продовжаться серед послів ЄС у Брюсселі у середу, 9 жовтня. Угорщина головує у Раді ЄС — їй доручено модерувати сесію.

Заморожені активи РФ - деталі плану ЄС

США схвильовані довгостроковою стабільністю плану ЄС щодо використання доходів від заморожених росактивів, враховуючи, що відповідні санкції повинні поновлюватися Євросоюзом кожні 6 місяців.

А це означає, що у будь-який момент якась з країн-членів ЄС може завадити плану — розморозити активи і зруйнувати увесь проєкт.

Щоби заспокоїти Вашингтон, Брюссель погодився продовжити цю процедуру з півроку до 36 місяців.

Угорщина та Україна - що варто знати

Угорщина не приховує своїх відверто проросійських поглядів і вже неодноразово блокувала проукраїнські ініціативи ЄС, "вибиваючи" суперечливі "пільги".

Через політику уряду Орбана відносини Угорщини і Брюсселя суттєво погіршилися. Сам Віктор Орбан просуває протрампівську і прокремлівську риторику. Останнім часом угорський премʼєр здійснив низку візитів, у тому числі до Путіна, Трампа і Сі, з нібито "мирними ініціативами", які повинні закінчити війну в Україні.

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