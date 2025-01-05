Удар по штабу РФ у Льгові: знищено 2 підполковники з "елітної" дивізії РФ

Унаслідок ракетного удару вісім офіцерів із командування 76-ї дивізії ВДВ РФ знищено.

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Знищено офіцерів РФ Валерія Терещенка та Павла Малецького / Колаж: Главред, фото: ohliga/11154, vk.ru

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Валерій Терещенко був начальником зв'язку 76-ї дивізії ВДВ

Унаслідок ракетного удару знищено вісім офіцерів РФ

У Курській області внаслідок ракетного удару 30 грудня 2024 року по російському штабу в місті Льгов знищено двох підполковників 76-ї псковської дивізії ВДВ РФ.

Про ліквідацію ворожих офіцерів Валерія Терещенка і Павла Малецького йдеться в повідомленні Telegram-каналу РФ ohliga.

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Зазначається, що Терещенко обіймав посаду начальника зв'язку 76-ї дивізії ВДВ армії країни-агресора РФ.

При цьому уточнюється, що внаслідок ракетного удару вісім офіцерів із командування 76-ї дивізії ВДВ знищено, а 22 - поранено.

Додамо, що знищення Малецького внаслідок ракетного удару по штабу у Льгові підтвердили в одному з пропагандистських пабліків у російській соцмережі ВКонтакте.

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