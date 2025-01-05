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Удар по штабу РФ у Льгові: знищено 2 підполковники з "елітної" дивізії РФ

Олексій Тесля
5 січня 2025, 16:16
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Унаслідок ракетного удару вісім офіцерів із командування 76-ї дивізії ВДВ РФ знищено.
Скріншот
Знищено офіцерів РФ Валерія Терещенка та Павла Малецького / Колаж: Главред, фото: ohliga/11154, vk.ru

Важливо:

  • Валерій Терещенко був начальником зв'язку 76-ї дивізії ВДВ
  • Унаслідок ракетного удару знищено вісім офіцерів РФ

У Курській області внаслідок ракетного удару 30 грудня 2024 року по російському штабу в місті Льгов знищено двох підполковників 76-ї псковської дивізії ВДВ РФ.

Про ліквідацію ворожих офіцерів Валерія Терещенка і Павла Малецького йдеться в повідомленні Telegram-каналу РФ ohliga.

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Зазначається, що Терещенко обіймав посаду начальника зв'язку 76-ї дивізії ВДВ армії країни-агресора РФ.

При цьому уточнюється, що внаслідок ракетного удару вісім офіцерів із командування 76-ї дивізії ВДВ знищено, а 22 - поранено.

Додамо, що знищення Малецького внаслідок ракетного удару по штабу у Льгові підтвердили в одному з пропагандистських пабліків у російській соцмережі ВКонтакте.

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Як раніше повідомляв Главред, у Смоленській області Росії прогриміли потужні вибухи. За інформацією російських ЗМІ, дрони атакували нафтобазу в населеному пункті Ярцеве.

Нагадаємо, що в результаті удару ЗСУ по військовому об'єкту в місті Льгов Курської області знищено 8 російських військових, а ще 22 отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що українські сили завдали удару по російському об'єкту в місті Орел, де зберігали, обслуговували та ремонтували ударні безпілотники типу Shahed, зазначає американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. У рамках операції було встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині.

Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають.

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