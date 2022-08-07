"Вбивцям і розбійникам сподобається": як кухар Путіна вербує зеків у РФ на війну в Україну

Євген Пригожин і Володимир Путін / tjournal.ru

У Росії ув'язнених агітують їхати "добровольцями" на війну в Україну. Вербує зеків особисто Євген Пригожин - організатор ПВК Вагнера, якого називають кухарем Володимира Путіна.

Як пише видання Медіазона, Пригожин особисто приїжджав в колонії в декількох областях РФ для вербування зеків на війну.

Як розповіли ув'язнені, які були присутні під час вербування, Пригожин сипав пропагандистськими штампами про те, що нібито "йде Третя світова війна", і в ній потрібно взяти участь за Росію.

"Ми не збройні сили, а справжнісінька воєнізоване ОЗУ. Мої хлопці заходять в африканські країни і за два дні не залишають там нічого живого, і зараз так само розносять ворогів в Україні. Ваше рішення служити в ПВК - це угода з дияволом. Якщо ви отримаєте. звідси зі мною, то або повернетеся вільною людиною, або помрете. Ви будете зобов'язані вбивати ворогів і виконувати накази керівництва. Тих, хто повернув назад, чекає розстріл на місці", — цитує по пам'яті ув'язнений промову людини, яка представилася Пригожиним.

Тим, хто погодиться, пропонували 100 тисяч рублів на місяць, а в разі загибелі – 5 млн рублів сім'ї.

Ув'язнений зазначив, що в першу чергу вербувальників цікавлять вбивці і розбійники, до наркоманів ставляться насторожено, схоже на гвалтівників. Краще каже, щоб не побутові вбивці були, а прямі свідомі.

"Вам, каже, у нас сподобається. Взагалі він справив враження маніяка. Ніякого примусу в цей час немає. Ви, каже, повинні самі зрозуміти, що нам потрібні. І дійсно, пішли записуватися багато, дуже багато, аж ніяк не менше 200 осіб", – розповідає засуджений.

Пригожин запевняв зеків, що смертність серед найманців 15%. Говорив: "Ми йдемо перші, ви йдете за нами, нам не потрібно гарматне м'ясо, тільки піхота". Пригожин також додав, що у нього особливі повноваження від Путіна і що йому "потрібно виграти цю чортову війну за всяку ціну".

За участь у війні обіцяли не тільки гроші, а й помилування, зняття судимості, а тим, хто не має російського громадянства — паспорт.

Раніше повідомлялося про те, що" кухар Путіна "Пригожин відвідав райони Луганщини, тимчасово контрольовані бойовиками"ЛНР".

Він засвітився біля арки пам'ятника Стахановському руху в місті Ірміно.

Читайте ще: