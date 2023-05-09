У Варшаві на 'День Перемоги' російських дипломатів розбудили сиренами та вибухами

Для російських дипломатів у Варшаві активісти ввімкнули специфічний будильник о 6 ранку.

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Російські дипломати прокинулись під звуки вибухів і сирен / колаж Главред: фото: ua.depositphotos.com, скриншот: facebook.com/EuroMajdanWarszawa

Антивоєнні активісти від самого ранку 9 травня прийшли під будинок у Варшаві, де мешкають російські дипломати із родинами. Сьогодні о 6:00 замість звичайних будильників дипломати країни-окупанта прокинулись під звуки повітряних тривог, обстрілів та вибухів.

"У "Дєнь пабєди" будимо їх звуками, якими вони будять українців ось уже девятий рік. Ми хочемо, щоб сьогодні сучасні фашисти прокинулись від наслідків власних дій. Нехай послухають звуки, якими вони будять українців впродовж 9 років. Ми не хочемо промовляти до їхньої совісті, нам не потрібні жодні слова чи дії від дипломатів, що представляють терористичний режим. Ми хочемо одного, щоб їх врешті вислали з Польщі. Бо вони не мають нічого спільного з цивілізованим світом", – про це варшавський Євромайдан повідомив на своїй сторінці у Facebook.

відео дня

У Варшаві лунали сирени для російських дипломатів / скріншот: Главред

Дивіться відео, як у Варшаві російських дипломатів будили сиренами та вибухами, у Telegram-каналі Главреда:

Активісти підкреслили, що звуки, під які прокинулися сьогодні російські дипломати, це ніщо, порівняно з тим, що переживають українці щодня.

Вони також додали, що дата 9 травня була обрана не випадково. Цей день російські політики та дипломати традиційно використовують з метою пропаганди, аби показати образ Росії, яка боролась і нібито далі бореться з фашизмом.

Нагадаємо, що у РФ "віджали" будівлю в центрі Варшави. Мерія столиці разом із поліцією забрали на баланс міста будівлі, в якому раніше знаходилася російська школа при посольстві РФ.

Посол Польщі у Франції Ян Емерик Рощішевський заявив, що у разі програшу України у війні з країною-окупантом Росією, Варшава може вступити війну із Росією.

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