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США опиниться у слабкій позиції через переговори Трампа та Путіна: які ризики

Юлія Закрепа
18 січня 2025, 17:55оновлено 18 січня, 18:51
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Якщо Трамп змінить підхід до спілкування з Путіним на протилежний, то це точно не буде показувати силу США.
США опиниться у слабкій позиції через переговори Трампа та Путіна: які ризики
Що може статись після переговорів Трампа та Путіна / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Ключові тези Айзенбергу:

  • Трамп та Путіна можуть провести таємну розмову без оголошення
  • Переговори президентів тільки підіграють на руку Росії

Професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг вважає, що якщо Дональд Трамп незабаром проведе розмову з Путіним без оголошення додаткових важелів тиску на Росію, то це буде демонстрацією слабкості США.

"Я вважаю, що якщо Трамп буде телефонувати Путіну й зустрічатись з ним, то за таких умов це буде показувати слабкість США. Президент Джо Байден припинив будь-які контакти з Путіним власне ще до 24 лютого 2022 року. Він припинив спілкування ще до того, як стало зрозуміло, що Путін здійснить вторгнення в Україну. До того ж Джо Байден неодноразово заявляв, що спілкування не буде поновлено до того часу, поки Росія не змінить свою політику. А відтак, якщо наступний президент США міняє підхід до спілкування з Путіним на протилежний, то це точно не буде показувати силу США", - пояснив Айзенберг в в ефірі "Еспресо".

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Трамп инфографика
Що відомо про Трампа / Інфографіка: Главред

За словами професора, Дональд Трамп мав би спочатку ініціювати збільшення допомоги Україні, щоб мати додаткові сильні важелі впливу на російського диктатора напередодні розмови з ним.

"Якби президент США спочатку ініціював збільшення допомоги Україні, а потім були б якісь розмови про спілкування з російським диктатором, то це б було зрозумілим. Якщо розмова Трампа й Путіна відбудеться незабаром, то гадаю, це тільки підігрує Росії. Путін же не зацікавлений йти на якісь поступки, він і далі вимагає капітуляції України", - додав він.

Переговори Трампа та Путіна - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Кремль вимагатиме розриву зв'язків України з НАТО на переговорах з Трампом. Позиція Кремля полягає в тому, що хоча окремі члени НАТО можуть продовжувати відправляти зброю в Україну згідно з двосторонніми безпековими угодами, будь-яка така зброя не повинна використовуватися проти Росії.

Богдан Яременко заявив, що Трамп може вести переговори з Путіним за спиною України. Він вважає, що зустріч Трампа і Путіна нічим корисним для нас не закінчиться, але не закінчиться вона і нічим страшним для нас. Однак є загроза того, що президент Трамп робитиме щось своє.

На Заході розкрили деталі, які Трамп має козирі на перемовинах із Путіним. Дональд Трамп може використати уразливість агресора Росії, щоб посадити її за стіл перемовин, а Курська область стане розмінною монетою. Операція ЗСУ в Курській області є ризикованою, проте Україна може отримати політичні дивіденди.

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