У Самарській області РФ підірвали залізничний міст: у ГУР розкрили деталі операції

Залізничний міст через річку Чапаєвку в Самарській області було пошкоджено внаслідок вибуху.

https://glavred.net/world/u-samarskiy-oblasti-rf-pidirvali-zaliznichniy-mist-u-gur-rozkrili-detali-10547090.html Посилання скопійоване

У Самарській області підірвали міст / колаж: Главред, фото: pexels, Telegram-канал "BAZA"

У Самарській області Росії в ніч проти 4 березня невідомі підірвали опору мосту через річку Чапаєвка.

Залізничний міст через річку Чапаєвку в Самарській області було пошкоджено внаслідок вибуху. Так, пошкоджень зазнали металоконструкції мосту, а також загородження. Сама бетонна опора не пошкоджена, передає Telegram-канал "BAZA".

Як виглядає підірваний міст / фото: t.me/bazabazon

Затриманий рух трьох пасажирських потягів, які прямували з Москви, та рух одної електрички. Рух цією ділянкою залізниці тимчасово припинили. Фахівці перевіряють, чи може міст витримати потяги.

відео дня

Пізніше пропагандистське агентство "РИА Новости" з посиланням на представників російських екстрених служб повідомило, що причиною зупинки руху поїздів у Самарській області став підрив опори моста через річку.

У Куйбишевській залізниці поінформували, що п'ять потягів затримуються через "незаконне втручання" в роботу залізниці. Територія оточена. На місці працюють спецслужби та сапери. Постраждалих немає.

У Самарській області ГУР підірвало міст / фото: РосЗМІ

ГУР підтвердило підрив залізничного мосту

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили факт виведення з ладу залізничного моста через річку Чапаєвка у Самарській області РФ, повідомили у Telegram-каналі.

"4 березня 2024 року близько 6:00 міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій. Залізнична гілка використовувалась державою-агресором для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ "Полімер" у місті Чапаєвск Самарської області. З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання у найближчі декілька тижнів - неможливе", - повідомили у розвідці.

"Бавовна" в Росії: що відомо

Нагадаємо, що 3 березня у Феодосії пролунали потужні вибухи, перекрили рух трасою. У Міноборони РФ у соціальних мережах повідомили про те, що російські "засоби ППО" нібито знищили над Кримом 38 "українських безпілотників". Відомо, що вибухи нібито пролунали в районі нафтобази.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук анонсував нові "сюрпризи" для окупантів. Описуючи ситуацію з ураженням військових цілей у тимчасово окупованому Криму, він назвав її "збором врожаю". Україна вже має відповідні засоби – і вона працює над тим, аби їх було ще більше.

Окупанти скаржаться на атаку дронів у Криму. Міноборони Росії звітує про нібито "знищення", як стверджують окупанти, "українського" дрона, поскаржившись на атаку БПЛА з боку ЗСУ. Місцеві чули декілька потужних вибухів.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.