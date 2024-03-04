У Самарській області РФ підірвали залізничний міст: у ГУР розкрили деталі операції

У Самарській області Росії в ніч проти 4 березня невідомі підірвали опору мосту через річку Чапаєвка.
Залізничний міст через річку Чапаєвку в Самарській області було пошкоджено внаслідок вибуху. Так, пошкоджень зазнали металоконструкції мосту, а також загородження. Сама бетонна опора не пошкоджена, передає Telegram-канал "BAZA".
Затриманий рух трьох пасажирських потягів, які прямували з Москви, та рух одної електрички. Рух цією ділянкою залізниці тимчасово припинили. Фахівці перевіряють, чи може міст витримати потяги.
Пізніше пропагандистське агентство "РИА Новости" з посиланням на представників російських екстрених служб повідомило, що причиною зупинки руху поїздів у Самарській області став підрив опори моста через річку.
У Куйбишевській залізниці поінформували, що п'ять потягів затримуються через "незаконне втручання" в роботу залізниці. Територія оточена. На місці працюють спецслужби та сапери. Постраждалих немає.
ГУР підтвердило підрив залізничного мосту
У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили факт виведення з ладу залізничного моста через річку Чапаєвка у Самарській області РФ, повідомили у Telegram-каналі.
"4 березня 2024 року близько 6:00 міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій. Залізнична гілка використовувалась державою-агресором для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ "Полімер" у місті Чапаєвск Самарської області. З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання у найближчі декілька тижнів - неможливе", - повідомили у розвідці.
"Бавовна" в Росії: що відомо
Нагадаємо, що 3 березня у Феодосії пролунали потужні вибухи, перекрили рух трасою. У Міноборони РФ у соціальних мережах повідомили про те, що російські "засоби ППО" нібито знищили над Кримом 38 "українських безпілотників". Відомо, що вибухи нібито пролунали в районі нафтобази.
Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук анонсував нові "сюрпризи" для окупантів. Описуючи ситуацію з ураженням військових цілей у тимчасово окупованому Криму, він назвав її "збором врожаю". Україна вже має відповідні засоби – і вона працює над тим, аби їх було ще більше.
Окупанти скаржаться на атаку дронів у Криму. Міноборони Росії звітує про нібито "знищення", як стверджують окупанти, "українського" дрона, поскаржившись на атаку БПЛА з боку ЗСУ. Місцеві чули декілька потужних вибухів.
Більше цікавих новин:
- "Загроза від РФ": армія Німеччини патрулюватиме повітряний простір над країнами Балтії
- У Китаї назвали війну в Україні "кризою" та видали заяву про переговори з РФ
- Пентагон закупить тисячу безпілотних винищувачів: у WSJ розкрили плани США