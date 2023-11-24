У РФ не вистачає снарядів на великий наступ у 2023 році - Bloomberg

Агентство Bloomberg пише, що Росія не має достатньої кількості боєприпасів для проведення значного наступу в цьому році.

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У російських окупантів не вистачає боєприпасів на великий наступ у 2023 році - Bloomberg / колаж: Главред, фото: командування ОС ЗСУ, 22 ОМБ

Країна-агресор Росія не має достатньої кількості боєприпасів для проведення значного наступу в цьому році. Про це написало західне новинне агентство Bloomberg з посиланням на заяву високопоставленого представника НАТО.

За його словами, незважаючи на мобілізацію своєї оборонної промисловості, путінський режим все ще не в змозі задовольнити величезний попит на боєприпаси для власної армії.

Представник НАТО припускає, що замість повномасштабного наступу генерали країни-агресора зосередилася на захопленні позицій на сході Донецької області (в районі Авдіївки) і спробі захопити території в Харківській області (в районі Куп'янська).

відео дня

До слова, у жовтні німецьке видання Bild писало, що країна-агресор Росія вперше підтвердила використання в боях з ЗСУ іранських боєприпасів. Підтвердженням цьому стало опубліковане російським Міноборони відео з демонстрацією іранських ракет моделі Arash для РСЗВ "Град".

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова військово-цивільної адміністрації Авдіївки, Віталій Барабаш, поділився інформацією про напружену обстановку біля міста, вказавши, що захисники перебувають у складних умовах, але успішно утримують свої позиції.

Російські окупанти активно атакують позиції і обстрілюють поля поруч з Авдіївкою. Навіть при тому, що українські захисники ефективно ліквідовують окупантів, вони продовжують штурмувати, діючи подібно "зомбі".

Офіцер Сергій Цехоцький з 59-ї окремої мотопіхотної бригади стверджує, що інформація про прорив української оборони в Авдіївці не відповідає дійсності.

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