У Путіна зробили різку заяву у відповідь на слова Арестовича щодо повернення Криму в Україну

Для Кремля проблеми приналежності Криму не існує - Пєсков / Reuters

Для Кремля не існує питання приналежності окупованого Криму. Російська влада не має наміру вести будь-яких перемовин щодо повернення захопленого півострова до складу України. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

У коментарі РИА Новости він сказав про те, що Кремль не готовий обговорювати ситуацію з приналежністю Криму, оскільки для Москви, мовляв, цього питання не існує.Читайте такжеУдар по Путіну і жорстка позиція Анкари: Кулеба оголосив про боротьбу України і Туреччини за Крим

"Ні. Для Кремля такого питання не існує", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента, спікер української делегації в ТКГ щодо Донбасу Олексій Арестович сказав про те, що питання повернення ОРДЛО можна вирішити одним дзвінком, а Крим звільняється за 5 хвилин за рішенням президента РФ Володимира Путіна. За його словами, Україна дає можливість Росії "зберегти обличчя" і залишити захоплені українські території.

Перемовини щодо Криму та Донбасу

Глава МЗС України Дмитро Кулеба казав про те, що президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним за умови обговорення питання звільнення окупованого Криму. Український дипломат закликав російську владу погодитися на такі перемовини для того, щоб вирішити конфлікт двох держав.

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Також Кулеба казав, що Київ, як і раніше, працює над підготовкою зустрічі Зеленського і Путіна. Зеленський під час дискусії планує вести діалог з позиції сили. Метою України на перемовини є припинення збройного конфлікту, а також деокупація ОРДЛО і Криму.

Журналісти російського видання Коммерсант опублікували список "перемовного порядку денного Путіна і Зеленського", який нібито було передано з Києва до Кремля. Втім, у переліку з 12 пунктів немає ініціатив з деокупації Криму, а військовий конфлікт на Донбасі згадується тільки одного разу.