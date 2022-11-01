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У Путіна вибухнули істерикою: погрожують Британії "відповіддю" за "теракти" в Криму і на ПП-1,2

1 листопада 2022, 15:51

У директорській Володимира Путіна погрожують, що, мовляв, "такі дії не можна залишати" просто так, і потрібно робити якісь, мовляв, відповідні кроки".

Пєсков, Британія
У Путіна поки не знають, як "відповідатимуть Британії" / Колаж УНІАН, Reuters

Рупор Кремля Дмитро Пєсков зробив заяву про те, що, мовляв, Росія "не залишить без відповіді" нібито участь Великобританії в "атаках", мовляв, України на Чорноморський флот РФ в окупованому Севастополі і вибухах на Північних потоках 1 і 2. Однак, в Москві поки не знають, як втілюватимуть свої погрози.

Як повідомляє РБК, під час брифінгу прессекретар директора Росії звинуватив Британію в нібито участі в "атаках" на кораблі Чорноморського флоту РФ в захопленому Севастополі і вибухах на Північних потоках 1 і 2.

"Керівництво і координація операції щодо атаки Севастопольської бухти здійснювалася британськими консультантами. Це перше. Також є дані, що Британія має відношення до диверсії, кажучи "по-русски", терористичного акту щодо життєво важливої енергетичної інфраструктури, причому не російської, тут дуже важливо враховувати, міжнародної", - набовтав Пєсков.

За його словами, "ця інформація повинна уважно всіма аналізуватися", і Москва розраховує, що, мовляв, "аналіз буде проведено".

Росія, нібито, "відповість "на такі" дії", але наразі не знає як.

"Такі дії не можна залишати просто так. Звичайно ж ми будемо думати над подальшими кроками. Безумовно. Без цього ніяк", - констатував прессекретар Путіна.

Вибухи в окупованому Севастополі

29 жовтня у захопленому Росією Севастополі прогриміли вибухи. Так звана місцева "влада" заявляла, що кораблі Чорноморського флоту, мовляв, "відбивали атаки безпілотників".

У Мережі публікували кадри ймовірної пожежі на кораблях окупантів РФ. Військовий журналіст Андрій Цаплієнко заявляв, що є ймовірність потоплення декількох російських кораблів у Севастополі.

У командуванні ЗСУ сказали, що заява про інцидент з "атакою дронів" на Чорноморський флот РФ в окупованому Севастополі буде пізніше. В Оперативному командуванні Південь не виключили нападу на ворожий флот з боку "бойових комарів", про які раніше заявляла російська пропаганда.

У Міноборони Росії звинуватили Україну в нібито "терористичній атаці" на кораблі Чорноморського флоту. За словами пропагандиста відомства агресора Ігоря Конашенкова, "нападати дронами" на кораблі окупантів українців навчили, мовляв, британці.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова повторила брехливу риторику Конашенкова на адресу України та Великої Британії. При цьому Захарова звинуватила Лондон у нібито підготовці та реалізації вибухів на Північних потоках 1 і 2.

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