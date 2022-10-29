"ЧФ худне і стає флотилією": у ЗСУ тролять окупантів після вибухів у Севастополі

Для корабельного угруповання окупантів РФ Нова "бавовна" - це "потужний ляпас", підкреслила Наталія Гуменюк.
Вибухи кораблів окупантів у захопленому РФ Севастополі прокоментувала прес-секретар Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.
Для корабельного угруповання окупантів РФ нова "бавовна" - це "потужний ляпас", підкреслила вона в ефірі Радіо НВ.
"Оскільки вони з кожним разом втрачають розуміння, що вони є флотом. Втративши флагман і втрачаючи свої потужності, вони перетворюються на флотилію і худнуть далі", – пояснила співрозмовниця.
Разом з тим вона впевнена в тому, що в результаті окупанти РФ виявилися жертвами власної "величі".
"Настільки потужно намагалися захищатися від "загону бойових комарів", спрямованих, очевидно, після заяви в ООН, що розривом своєї ж власної ракети побили свої ж кораблі. Будемо спостерігати далі", - додала Гуменюк.
Вибухи в Севастополі
Нагадаємо, в Севастопольській бухті сталася пожежа на військових кораблях РФ. Одним з тих, які вибухнули, виявився фрегат "Адмірал Макаров", розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Він додав, що" Адмірал Макаров "є носієм крилатих ракет "Калібр". Саме з нього в липні були випущені ракети, які вдарили по Вінниці і вбили українців.
У свою чергу в Страткомі заявили, що окупанти закрили головну Севастопольську переправу. Таке рішення вони прийняли через атаку дронів.
"Знову понапивалися і в повітря по своїх дронах валять", - йдеться в повідомленні.
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