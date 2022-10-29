"ЧФ худне і стає флотилією": у ЗСУ тролять окупантів після вибухів у Севастополі

У Севастополі прогриміли нові вибухи / Telegram

Вибухи кораблів окупантів у захопленому РФ Севастополі прокоментувала прес-секретар Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

Для корабельного угруповання окупантів РФ нова "бавовна" - це "потужний ляпас", підкреслила вона в ефірі Радіо НВ.

"Оскільки вони з кожним разом втрачають розуміння, що вони є флотом. Втративши флагман і втрачаючи свої потужності, вони перетворюються на флотилію і худнуть далі", – пояснила співрозмовниця.

Разом з тим вона впевнена в тому, що в результаті окупанти РФ виявилися жертвами власної "величі".

"Настільки потужно намагалися захищатися від "загону бойових комарів", спрямованих, очевидно, після заяви в ООН, що розривом своєї ж власної ракети побили свої ж кораблі. Будемо спостерігати далі", - додала Гуменюк.

Вибухи в Севастополі

Нагадаємо, в Севастопольській бухті сталася пожежа на військових кораблях РФ. Одним з тих, які вибухнули, виявився фрегат "Адмірал Макаров", розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він додав, що" Адмірал Макаров "є носієм крилатих ракет "Калібр". Саме з нього в липні були випущені ракети, які вдарили по Вінниці і вбили українців.

У свою чергу в Страткомі заявили, що окупанти закрили головну Севастопольську переправу. Таке рішення вони прийняли через атаку дронів.

"Знову понапивалися і в повітря по своїх дронах валять", - йдеться в повідомленні.

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