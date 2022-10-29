В РФ приплели британців до вибухів у Севастополі та звинуватили їх у підриві 'Північних потоків'

Вибухи у Севастополі в РФ називають "терактом" / Скріншот соцмережі, Міноборони РФ

У Росії називають "терактом" нещодавні вибухи в окупованому Севастополі і вже знайшли "винних" в інциденті. За версією окупантів, російські кораблі атакували українські військові під керівництвом фахівців із Великобританії. Крім того, Міноборони Росії звинуватило ВМС Британії у плануванні і реалізації нібито "терактів" на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Як стверджує офіційний речник Міноборони РФ Ігор Конашенков, інструктори одного з підрозділів Військово-морських сил Великобританії навчили військовослужбовців 73-го спеціального центру морських операцій ЗСУ у місті Очаків Миколаївської області, а також підготували удари по кораблям в акваторії Севастополя.

Крім того, за версією росіян, той же підрозділ британських ВМС спланував і влаштував вибух на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі 26 вересня.

У свою чергу прессекретар МЗС Росії Марія Захарова назвала інцидент із вибухом у Севастополі "злочинним лицемірством".

"Під час прямої участі британських фахівців у терористичній атаці київського режиму на Севастополь посол Британії у Москві Дебора Броннерт покладає квіти до Соловецького каменю напередодні Дня пам'яті жертв політичних репресій", - написала Захарова у Telegram.

Вибухи в окупованому Севастополі

29 жовтня, у суботу, в окупованому країною-агресором Севастополі пролунали вибухи. Місцева окупаційна "влада" повідомляла, що кораблі Чорноморського флоту Росії, мовляв, "відбивали атаки безпілотників".

За даними радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, в бухті Севастополя "вибухнули чотири військові кораблі ЧФ РФ". У командуванні ЗСУ дані відомості поки що не підтверджують.

Як зазначила спікер Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк, ймовірною причиною вибухів на військових суднах ворога могли бути невдалі запуски окупантами ракет протиповітряної оборони.

Крім того, у ЗСУ висміяли "атаку безпілотників" на кораблі Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі. Наталя Гуменюк припустила, що мова йде про "бойових комарів", яких так боїться російська влада.

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