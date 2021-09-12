У Путіна хочуть обмежити іноземний сегмент інтернету - Bellingcat

У Росії хочуть обмежити іноземний інтернет / УНІАН

У Росії хочуть істотно уповільнити швидкість іноземного Інтернету, заявив аналітик Bellingcat Христо Грозєв із посиланням на джерела в спецслужбах.

"Ми отримали інформацію, що зараз підготовлений конкретний план зникнення Інтернету в Росії шляхом системи акредитації всіх хостинг-провайдерів", - повідомив Грозєва,

За його відомостями, ті, кого акредитують, повинні будуть надавати повну інформацію, включаючи "SSL-сесії (SSL — це криптографічний протокол для більш безпечного зв'язку — ред.), логіни, IP-адреси ФСБ по кожному своєму користувачеві".

"Не буде ніякої взагалі анонімності", - вважає Грозєв.

"Ті, які не будуть акредитовані, включаючи YouTube, включаючи всі всесвітні, Twitter і так далі, у них поступово протягом двох років буде обмежуватися швидкість", — зазначив він, додавши, що в результаті вона може за два роки бути зниженою до 24 Кбіт на секунду.

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"Для тих, хто жив в 90-х - це та швидкість, на який ми тоді по телефону підключалися до Інтернету", — пояснив Грозєв.

"Це означає відключення інтернету для Росії", - запевняє він.

Реакції російської влади на затвердження журналіста поки не послідувало.

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Нагадаємо, раніше міжурядова група експертів зі зміни клімату заявила, що Земля нагрівається швидше, ніж передбачалося раніше. У такому випадку можливість уникнути катастрофічних наслідків зменшується, йдеться у звіті вчених, над яким вони працювали 8 років.