"У нього виходить": Роднянський пояснив, чому Медведєв хоче "виглядати ідіотом"

Роднянський пояснив, чому хоче Медведєв "виглядати ідіотом" / скріншот

Продюсер Олександр Роднянський назвав заступника Голови Ради Безпеки Росії Дмитра Медведєва жалюгідною людиною, якій хочеться виглядати ідіотом.

В ефірі каналу "Україна 24"Роднянський заявив, що Медведєв є членом угруповання, яке створили колишні партійні чиновники разом з представниками кримінального світу.

"Це понятійне угруповання, створене зусиллями колишніх партійних чиновників і криміналу в момент розпаду величезної імперії на її уламках. Вони взяли і рекрутували якихось хлопчиків – "піонерів" з Ленінградського університету, серед яких був цей метр з кепкою, який зараз з себе корчить важливого і дико небезпечну людину", - зазначив продюсер.

Також він нагадав, що коли Медведєв був президентом РФ, його позаочі називали жалюгідним.

читайте також"Привід для початку повноцінної війни": Медведєв вибухнув погрозами Україні через Крим"Він і залишився жалюгідним. Що нам його обговорювати? Звичайний, жалюгідний, нікчемний чоловічок. Ну хоче виглядати ідіотом? У нього виходить. Я раніше думав, що він п'є глід, сьогодні думаю, що стекломийні якісь засоби. Щось на зразок того. Чого обговорювати тварина?"- підсумував він.

Раніше заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв прокоментував той факт, що президент США Джо Байден відмовився надавати Україні ракетні системи, які здатні вражати цілі на великих відстанях.

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