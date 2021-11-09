У Лукашенка є начальник у Москві: Польща закликала боротися з Росією

У Лукашенка є начальник в Москві / Reuters

Останні напад Олександра Лукашенка свідчить про те, що у нього є керівник в Москві. У Польщі закликали протистояти відновленню Російської імперії, йдеться в Twitter-акануті канцелярії прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

Як зазначив прем'єр, поведінка Лукашенка свідчить про те, що в Кремлі реалізують сценарій відновлення Російської імперії.

"Це останній напад Лукашенка, який має керівника в Москві, показує рішучість сценарію відродження Російської імперії, якому ми повинні протистояти щосили", - заявив Моравецький.

Ситуація на кордоні Білорусі з Польщею

У понеділок, 8 листопада, колони нелегальних мігрантів зібралися біля кордони Білорусі з Польщею. Одна частина з них вирушила в ліси, інша-до контрольних пунктів пропуску, щоб перетнути білорусько-польський кордон. Біженці здійснили спробу силового прориву через кордон. Вони намагалися зламати паркан за допомогою лопат, щипців і колод. Атаки мігрантів відбивали польські силовики, серед яких були поліцейські, військові та прикордонники.

Мігранти вирішили розбити біля кордону з Польщею наметовий табір. Силовики припинили близько 309 спроб нелегального прориву біженців на територію країни. На місці інциденту продовжують перебувати кілька тисяч мігрантів.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, коментуючи інцидент на білорусько-польському кордоні, звинуватив Польщу в нібито стягуванні військ і попередив про небезпечний прецедент, пов'язаний з можливим втягуванням Росії в цю ситуацію.