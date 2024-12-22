Ліквідували понад 60 загарбників та десятки одиниць техніки: Азов відбив штурм РФ

Коротко:
- "Азов" відбив масштабний штурм окупантів
- Ворог зазнав втрат в техніці та особовому складі
Українські захисники відбили масштабний штурм окупантів. Ворог втратив машини, техніку та понад 60 військових. Про це повідомляє 12-ї бригада спеціального призначення "Азов" НГУ в Telegram.
Військові зазначили, щодня російська піхота намагається будь-якими способами прорватись в глиб оборони й закріпитись в напівзруйнованих забудовах чи підвалах, сховатись в посадках.
За останні кілька місяців під час масованих штурмів противник втратив значну кількість бронетехніки.
"Тому сьогодні росіяни вдаються до масового використання легкових автомобілів, багі та навіть електросамокатів.", - йдеться в повідомленні.
Загалом під час ворожого штурму, українські військові знищили 5 одиниць броньованої російської техніки, 8 одиниць автотранспорту окупантів, ліквідували 63 росіянина. Також ворог покинув свої електросамокати.
Ситуація на фронті - останні новини
Як писав Главред, на Покровському напрямку російські окупанти намагалися штурмувати позиції бійців ЗСУ на пікапах під радянським прапором. Загалом у ворожій атаці брали участь сім вантажівок і автомобілів. Атаку вдалося відбити.
Також на Куп'янському напрямку українські захисники відбили потужний штурм ворога та знищили бронетанкову групу РФ. За даними ОСУВ "Хортиця", до штурму ворог залучив 5 одиниць бронетехніки - 2 танки та 3 БМП із десантом. Зазначається, що колона була своєчасно виявлена аеророзвідкою.
Нещодавно в американському Інституті вивчення війни заявили, що Сили оборони України та російські окупанти досягли просування на різних ділянках на південний захід від Покровська. Ворог має дефіцит військової техніки й використовує для штурмів цивільні автомобілі.
Читайте також:
- Історія зараз не знає таких випадків: ЗСУ провели унікальну операцію - експерт
- "Направляємо людей на фронт": у ПС розкрили деталі переведення бійців у піхоту
- Окупанти штурмували на пікапах із прапором СРСР: ЗСУ відбили ворожу атаку - Forbes
Бригада НГУ "Азов"
12-та бригада спеціального призначення "Азов" - тактичне з'єднання Національної гвардії України. Раніше також відоме як батальйон "Азов" і полк "Азов".
"Азов" був сформований у травні 2014 року в Маріуполі та брав участь у звільненні міста від російських військ і сепаратистів у рамках АТО.
Під час АТО/ООС "Азов" також брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Мар'їнку.
Підрозділ брав участь у боях за Маріуполь і Азовсталь під час повномасштабної війни Росії проти України, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред