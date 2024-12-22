Ліквідували понад 60 загарбників та десятки одиниць техніки: Азов відбив штурм РФ

За останні кілька місяців під час масованих штурмів противник втратив значну кількість бронетехніки.

https://glavred.net/ukraine/likvidirovali-bolee-60-zahvatchikov-i-desyatki-edinic-tehniki-azov-otrazil-shturm-rf-10624466.html Посилання скопійоване

Українські бійці знищуюють окупантів / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Коротко:

"Азов" відбив масштабний штурм окупантів

Ворог зазнав втрат в техніці та особовому складі

Українські захисники відбили масштабний штурм окупантів. Ворог втратив машини, техніку та понад 60 військових. Про це повідомляє 12-ї бригада спеціального призначення "Азов" НГУ в Telegram.

Військові зазначили, щодня російська піхота намагається будь-якими способами прорватись в глиб оборони й закріпитись в напівзруйнованих забудовах чи підвалах, сховатись в посадках.

відео дня

За останні кілька місяців під час масованих штурмів противник втратив значну кількість бронетехніки.

"Тому сьогодні росіяни вдаються до масового використання легкових автомобілів, багі та навіть електросамокатів.", - йдеться в повідомленні.

Загалом під час ворожого штурму, українські військові знищили 5 одиниць броньованої російської техніки, 8 одиниць автотранспорту окупантів, ліквідували 63 росіянина. Також ворог покинув свої електросамокати.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, на Покровському напрямку російські окупанти намагалися штурмувати позиції бійців ЗСУ на пікапах під радянським прапором. Загалом у ворожій атаці брали участь сім вантажівок і автомобілів. Атаку вдалося відбити.

Також на Куп'янському напрямку українські захисники відбили потужний штурм ворога та знищили бронетанкову групу РФ. За даними ОСУВ "Хортиця", до штурму ворог залучив 5 одиниць бронетехніки - 2 танки та 3 БМП із десантом. Зазначається, що колона була своєчасно виявлена аеророзвідкою.

Нещодавно в американському Інституті вивчення війни заявили, що Сили оборони України та російські окупанти досягли просування на різних ділянках на південний захід від Покровська. Ворог має дефіцит військової техніки й використовує для штурмів цивільні автомобілі.

Читайте також:

Бригада НГУ "Азов" 12-та бригада спеціального призначення "Азов" - тактичне з'єднання Національної гвардії України. Раніше також відоме як батальйон "Азов" і полк "Азов". "Азов" був сформований у травні 2014 року в Маріуполі та брав участь у звільненні міста від російських військ і сепаратистів у рамках АТО. Під час АТО/ООС "Азов" також брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Мар'їнку. Підрозділ брав участь у боях за Маріуполь і Азовсталь під час повномасштабної війни Росії проти України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред