Бойовий і сміливий лідер: Келлог зробив першу заяву після зустрічі із Зеленським

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- Келлог повідомив про проведені широкі та позитивні дискусії із Зеленським
- Він назвав президента бойовим і сміливим лідером нації у стані війни
Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог, який прибув до Києва ще 19 лютого, повідомив про проведені широкі та позитивні дискусії із президентом України Володимиром Зеленським. Про це він написав у мережі Х.
Він також поширив вчорашнє вечірнє відезозвернення українського президента, в якому він повідомляє про те, що зустріч з генералом Келлогом "відновила надію" на укладення міцних угоди із США.
Так, у своєму повідомленні в соцмережі спецпредставник Трампа зробив комплімент президенту Зеленському, назвавши його "бойовим і сміливим лідером нації у стані війни".
"Довгий і насичений день з вищим керівництвом України. Широкі та позитивні дискусії із Зеленським, бойовим і сміливим лідером нації у стані війни та його талановитою командою з національної безпеки", - йдеться у повідомленні.
Візит Келлога в Україну - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, 19 лютого спецпредставник США з питань України Кіт Келлог прибув до Києва. На вокзалі в столиці України його зустріла посол США в Україні Бріджит Брінк.
20 лютого президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником Дональда Трампа Кітом Келлогом. На переговорах обговорювали гарантії безпеки, ситуацію на полі бою і те, як повернути всіх українських полонених.
Крім того, Володимир Зеленський хоче, щоб спецпосланець американського президента з питань України Кіт Келлог поспілкувався з українськими цивільними та військовими, щоб на власні очі побачити, що відбувається в Україні.
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Хто такий Кіт Келлог?
Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.
У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).
Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.
3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.
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