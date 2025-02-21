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Бойовий і сміливий лідер: Келлог зробив першу заяву після зустрічі із Зеленським

Марія Николишин
21 лютого 2025, 16:44
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Келлог поширив вчорашнє вечірнє відезозвернення українського президента.
Бойовий і сміливий лідер: Келлог зробив першу заяву після зустрічі із Зеленським
Зустріч Келлога із Зеленським / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Головне:

  • Келлог повідомив про проведені широкі та позитивні дискусії із Зеленським
  • Він назвав президента бойовим і сміливим лідером нації у стані війни

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог, який прибув до Києва ще 19 лютого, повідомив про проведені широкі та позитивні дискусії із президентом України Володимиром Зеленським. Про це він написав у мережі Х.

Він також поширив вчорашнє вечірнє відезозвернення українського президента, в якому він повідомляє про те, що зустріч з генералом Келлогом "відновила надію" на укладення міцних угоди із США.

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Так, у своєму повідомленні в соцмережі спецпредставник Трампа зробив комплімент президенту Зеленському, назвавши його "бойовим і сміливим лідером нації у стані війни".

"Довгий і насичений день з вищим керівництвом України. Широкі та позитивні дискусії із Зеленським, бойовим і сміливим лідером нації у стані війни та його талановитою командою з національної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Візит Келлога в Україну - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 19 лютого спецпредставник США з питань України Кіт Келлог прибув до Києва. На вокзалі в столиці України його зустріла посол США в Україні Бріджит Брінк.

20 лютого президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником Дональда Трампа Кітом Келлогом. На переговорах обговорювали гарантії безпеки, ситуацію на полі бою і те, як повернути всіх українських полонених.

Крім того, Володимир Зеленський хоче, щоб спецпосланець американського президента з питань України Кіт Келлог поспілкувався з українськими цивільними та військовими, щоб на власні очі побачити, що відбувається в Україні.

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Хто такий Кіт Келлог?

Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.

У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).

Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.

3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.

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