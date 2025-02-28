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Трамп готує для Путіна сюрприз: політик розкрив плани президента США

Маріна Фурман
28 лютого 2025, 00:59оновлено 28 лютого, 01:59
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Американський лідер може готувати пастку для диктатора РФ.
Трамп готує для Путіна сюрприз: політик розкрив плани президента США
Політик заінтригував заявою щодо рішень Трампа / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Ключові тези:

  • Президент США готує для Путіна сюрприз
  • Україні слід чекати на позитивні зрушення

У четвер, 27 лютого, відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. За підсумками перемовин, Україні слід чекати на позитивні зрушення. Таку думку висловив американський політик Борис Пінкус в коментарі для 24 Каналу.

Водночас Пінкус з посиланням на радників Трампа зазначив, що американський лідер готує для Путіна сюрприз.

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"Можливо, це буде якась пастка для нього, як кажуть в оточенні президента США. В це важко повірити, однак мінімальна імовірність, що так може статися, є", – розповів він.

До того ж Пінкус вважає, що 28 лютого о 18 годині за київським часом, Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом за закритими дверима отримає позитивні меседжі.

Політик також переконаний, що Україні не варто перейматися щодо нібито переговорів між США та Росією.

"Насправді перемовин немає. Поки тривають переговори про переговори. А чи зустрінеться Трамп з Путіним – велике питання", – підкреслив Борис Пінкус.

Трамп готує для Путіна сюрприз: політик розкрив плани президента США
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Заяви Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, Трамп заявляв, що війна в Україні завершиться або дуже скоро, або взагалі ніколи. За його словами, наразі ведеться робота над тим, щоб "привести до кінця цю війну". Наступним кроком на шляху до мирного врегулювання в Україні має стати припинення вогню, і його, як вважає американський президент, можна досягти швидко.

Днями раніше Трамп вперше заговорив про те, що, ймовірно, йому не вдасться завершити війну в Україні. Водночас він зазначив, що планує зробити все можливе, щоб укласти найкращу угоду для обох сторін.

Крім того, спецпосланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф повідомив, США підійшли "дуже близько" до досягнення мирної домовленості щодо врегулювання розв'язаної Росією війни проти України. Він уточнив, що в будь-якій мирній угоді "кожна сторона збирається піти на поступки, чи то територіальні поступки, чи то економічні".

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Хто такий Борис Пінкус?

Борис Пінкус - американський політик, член Республіканської партії та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана.

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