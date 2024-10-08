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Технічні проблеми у польоті: з літаком Лукашенко стався інцидент

Даяна Швець
8 жовтня 2024, 20:16
890
Лукашенко залишився за межами Білорусі без транспорту для евакуації, чого не було раніше.
самолет, Лукашенко
У літака Лукашенка виникли технічні проблеми / Колаж: Главред, фото: тг-канали, фото: Вікіпедія

Як відомо, президент Білорусії Олександр Лукашенко прибув з офіційним візитом до Москви на засідання Ради глав держав – учасниць СНД. Однак, за інформацією телеграм-каналу "МотолькоДопомоги", літак лідера Білорусі повернувся з Москви до Мінська через технічні проблеми, що виникли в польоті.

За версією каналу, о 10:48, 7 жовтня найбільший літак з авіапарку Лукашенка - Boeing 767-300 (EW-001PB) приземлився в Москві, де висадив його самого разом з делегацією, після чого порожнім повернувся назад до Мінська вже о 14:00.

Згодом саме цей борт протягом години виконував технічний обліт у районі Національного аеропорту "Мінськ". Як стверджують на каналі, саме це є непрямою ознакою перевірки льотних систем, які раніше були замінені або відремонтовані у літака.

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Зазначається, що ця ситуація нетипова відразу з двох причин:

  • Лукашенко залишився за межами Білорусі без транспорту для евакуації, чого не було раніше.
  • Проблеми з запчастинами дійшли і до урядових бортів.

"9 серпня 2024 р. саме цей Boeing 767-300 (EW-001PB) був внесений до списків санкцій США. І з того моменту під американськими санкціями є весь авіапарк, який використовує Лукашенко", - йдеться в повідомленні.

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом?

Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія.

Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи".

24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях".

Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

Останні новини про Білорусь - що відомо

Нещодавно Лукашенко виступив з неочікуваною заявою. Він висловив нібито готовність допомогти Зеленському у відновленні після закінчення війни.

Депутат Верховної Ради України Олег Дунда розповів, що варто перенести війну на територію РБ. Він вважає, що Україні не варто зупинятися тільки на Курській області.

Окрім цього, він раптом став підлещуватися до Зеленського. Олександр Лукашенко оцінив імовірність початку бойових дій на кордоні Білорусі.

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