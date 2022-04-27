Свята вода – замість ремонту: в РФ освятили атракціони після двох нещасних випадків

В РФ освятили атракціони після двох нещасних випадків замість ремонту/ Скрін з відео

У Росії в місті Омськ власники парку атракціонів запросили священника для освячення каруселей після того, як там сталося два нещасні випадки.

Подія відбулася у парку атракціонів 30-річчя ВЛКСМ (Всесоюзний ленінський комуністичний союз молоді). Про це повідомили очевидці. Відповідне відео було оприлюднене у Telegram-каналі "Омск Live".

"До парку 30 років ВЛКСМ запросили батюшку для освячення каруселей святою водою. Нагадаємо, за останні два тижні у цьому парку сталося два інциденти", – йдеться у повідомленні.

Перший травматичний випадок на цих атракціонах стався 14 квітня цього року. Тоді поблизу атракціону "Орбіта" прорвало гідроциліндр, і людей, які якраз каталися, залило маслом.

Другий нещасний випадок з уже серйознішими травмами стався на Великдень 24 квітня. У той день зі свого крісла на атракціоні "Вихор" вилетіла і впала на асфальт молода мама. Вона отримала черепномозкову травму, переломи і забої. Жінку, яка прийшла розважитися зі своєю родиною і, зокрема, 5-річною донькою, забрала швидка допомога, а на місце події викликали правоохоронців.

Раніше повідомлялося, що в Росії чоловік увірвався в дитячий садочок і влаштував стрілянину. В результаті атаки є загиблі, в тому числі діти.

Нагадаємо, Російська православна церква роздає пам'ятки російським солдатам-окупантам із закликами до кровопролиття в Україні.

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