Тисячі снарядів і ракет: у Байдена зібралися перекинути багато зброї в Україну

Відсьогодні й до середини січня постачання допомоги активізують. Білий дім хоче встигнути до завершення каденції Джо Байдена.

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Джейк Салліван займається координуванням поставок зброї в Україну / Колаж: Главред, фото: ОПУ, defense.gov

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До закінчення каденції Байдена США хочуть збільшити постачання допомоги в Україну

Координацію постачання зброї очолює Джейк Салліван

За останні п'ять тижнів керівництва Джо Байдена Білим домом США роблять "історичну спробу" щодо збільшення постачання зброї Україні. Про це в коментарі CNN повідомив високопоставлений представник адміністрації чинного президента.

Координацію відомств у питанні постачання зброї очолює радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

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За даними видання, в Україну відправлять сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні одиниць бронетехніки та іншу допомогу.

"Міністерство оборони здійснює історичну спробу перекинути величезну кількість зброї в Україну впродовж наступних п'яти тижнів. Відсьогодні й до середини січня ми поставимо Україні сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні одиниць бронетехніки та інші критично важливі можливості", - сказав представник адміністрації Байдена.

При цьому співрозмовник видання зазначає, що найбільшою проблемою України є не запаси зброї, а жива сила. Зокрема, білий дім робить акцент на питанні "розв'язання проблем із персоналом".

"Наразі Україна не мобілізує та не навчає достатньо солдатів для укомплектування своїх передових підрозділів", - заявив неназваний чиновник і зазначив, що США готові організувати навчання новобранців.

Військова допомога США Україні - останні новини

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні нову зброю в рамках чергового пакета військової допомоги на 500 млн доларів США.

Як повідомляв Главред, у 2025 році оборонний бюджет США сягне рекордної суми у 895 мільярдів доларів, проте з фінального варіанту проєкту закону вилучено положення про ленд-ліз для України. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова. За її словами, посольство продовжує активно працювати над збереженням цього механізму.

Міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю El Pais заявив, що Україна здатна утримувати оборону без американської підтримки щонайменше до середини 2025 року. Він підкреслив, що припинення допомоги стане серйозним викликом, але не призведе до негайного колапсу.

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Хто такий Джейк Салліван Джейкоб Салліван - американський державний діяч, радник із національної безпеки віцепрезидента США у 2013-2014 роках, радник президента США з національної безпеки з 2021 року. 23 серпня 2022 року Саллівана було нагороджено Орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня - за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

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