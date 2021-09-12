Союзна держава та інтеграція Москви з Мінськом: у Путіна оголосили про умови поглинання Білорусі

Політична інтеграція Росії та Білорусі теоретично можлива - Пєсков / Reuters

У Кремлі припустили сценарій інтеграції Білорусі до складу Росії, однак наразі такий варіант не розглядається. Подібний розвиток подій теоретично можливий у тому випадку, якщо угода буде в інтересах Москви і Мінська. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Як повідомляє ТАСС, на питання про те, що домовленості Путіна і Лукашенка можуть припускати і політичну інтеграцію двох країн, спікер Кремля відповів негативно. За його словами, глави держав на перемовинах 9 вересня "досить детально розповіли про міф подальшої політичної інтеграції".Читайте такжеУказ Путіна і поглинання Росією Білорусі: у Слузі народу попередили про удар Лукашенка по Україні

Втім, він також вважає, що такий сценарій теоретично можливий в тому випадку, якщо варіант розвитку подій відповідатиме інтересам Росії і Білорусі.

"Наразі про політичну інтеграцію мови не йде. Вона теоретично можлива, якщо це буде відповідати інтересам двох країн", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Приєднання Білорусі до Росії

Російський опозиційний політик Леонід Гозман заявляв, що Кремль вивчає два сценарії щодо Білорусі. Перший варіант передбачає призначення Лукашенка на будь-яку посаду в Союзній державі. Другий - подальше правління Лукашенка республікою, але вже в ситуації фактичної анексії білоруської держави.

Колишній депутат Держдуми Дмитро Гудков вважає, що Путін має намір керувати Росією ще 12 років. І щоб залишитися ще на два терміни, він розглядає варіант приєднання Білорусі.

9 вересня Лукашенко сказав, що вже наприкінці жовтня Росія і Білорусь планують затвердити 28 програм співробітництва в рамках Союзної держави.