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"Нищівний удар": розкрито сценарій, як Китай і США доб'ють "дохлу шкапу" РФ

Даяна Швець
15 березня 2025, 01:00
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Китай керує цілими галузями російської економіки, нагадує експерт.
'Нищівний удар': розкрито сценарій, як Китай і США доб'ють 'дохлу шкапу' РФ
Російська економіка може серйозно постраждати / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse, ua.depositphotos.com

Що сказав Огризко:

  • Російська економіка на межі краху, і навіть невеликий зовнішній тиск може остаточно її зруйнувати
  • Російський ВПК критично залежить від китайських технологій, і без них навіть американські санкції не знадобляться

Зараз США мають унікальний шанс назавжди позбавитися великої проблеми та загрози. Керівник Центру досліджень Росії, дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко пояснює, що російська економіка рухається до своєї катастрофи, так ще й може отримати удар і з Китаю, і зі Штатів.

"Якщо зараз лише трішечки підштовхнути цю, вибачте, "дохлу шкапу", вона звалиться. Раз і назавжди. Поховавши під уламками весь цей "російський світ", усі ці псевдоконцепції величі та решти, а найголовніше – ядерні загрози", - каже Огризко на чаті в Главреді.

Коментуючи, чи буде Трамп дружити з Путіним проти Китаю, Огризко стверджує, що це досить ефемерна дружба.

"Росія вже настільки лягла під Китай, що далі нема куди. Китай керує цілими галузями російської економіки. Китай не настільки дурний, щоб не усвідомлювати, що віддати Росію Сполученим Штатам Америки це створити собі проблеми. Поки що Китай начебто стоїть осторонь і тримається на відстані, але якщо він побачить, що крен Кремля у бік Вашингтона посилюється, російська економіка отримає удар явно не з боку американців. І цей удар буде нищівним", - каже Огризко.

'Нищівний удар': розкрито сценарій, як Китай і США доб'ють 'дохлу шкапу' РФ
НАТО і інша вісь / Інфографіка: Главред

Ексміністр закордонних справ України пояснює, що сьогодні через Китай йде переважна більшість елементів, які використовуються для російського ВПК. За словами експерта, йдеться про електронні пристрої, які допомагають російським ракетам вбивати українців і, в принципі, працювати на війну.

"Якщо цей потік припиняється, то навіть не треба американських санкцій", - резюмує експерт.

Дивіться розмову з Володимиром Огризком:

Відносини Росії та Китаю - що відомо

За даними Bloomberg, на які посилається Главред, стратегія Пекіна та Путіна не дала очікуваних результатів, і експерти пояснили, до кого тепер "переметнувся" Китай.

The Washington Post також зазначає, що Пекін розчарований Росією, а Трамп прагне перетворити її на союзника в протистоянні з Китаєм.

Історик Олександр Палій вважає, що Сі Цзіньпін відповідатиме на можливий союз Трампа та Путіна, і прогнозує, що вже за півроку США можуть зіткнутися з серйозною внутрішньою нестабільністю.

Більше ексклюзивних думок експертів:

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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