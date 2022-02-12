Собака намалювала картин на 20 тисяч доларів

Вівчарка Іві малює картини / instagram.com/ivykitetheaussie

Австралійський вівчарка на прізвисько Іві сім років тому взяла кисть в зуби і стала справжнім художником. Вона вже намалювала п'ять картин, на яких заробила 20 тисяч доларів.

Ще, коли Іві було два роки, 58-річна господиня Ліза Кайт навчила її мистецтву. Так собака зуміла зображати свою фантазію різними типами фарби: від акварелі до акрилових, пише The Mirror.

"Спочатку я навчила її діставати пиво з холодильника, щоб вразити моїх дітей, коли вони приїдуть відвідати мене. Я навчила її безлічі різних трюків", - розповіла господиня незвичайного художника.

Крім цього, за її словами, Іві знає всі команди, а ще - сортує білизну, знімає з господині куртку, витирає лапи і поміщає монети в скарбничку. В цілому, список знайомих собаці команд займає дві сторінки.

І що найцікавіше - господиня не художниця.

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Вівчарка Іві малює картини / instagram.com/ivykitetheaussie

Нагадаємо, раніше в Індії бродяча собака врятувала покинуте немовля. Крихітку викинули ще з пуповиною і вона могла замерзнути, проте собака разом зі своїми цуценятами обігріла дитя.

А ось у Херсонській області з собаками стався несамовитий випадок. Там неадекват зайшов у двір до сусідки і розстріляв відразу трьох псів. Він нібито помстився за свого вихованця, якого вони загризли.

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