У Херсонській області неадекват розстріляв трьох собак своєї сусідки

Собаки нібито загризли цуценя / motto.net.ua

Мешканка Скадовського району розповіла копам про страшний випадок, який спіткав її домашніх тварин. Троє псів розстріляв безсердечний сусід.

Поліція відгукнулася на виклик 51-річної жінки, за словами якої, чоловік вбив тварин прямо у її дворі.

Три трупи тварин з вогнепальними пораненнями направили на розтин.

Підозрюваний свій вчинок пояснив помстою. Він вирішив помститися жінці за те, що її собаки загризли його маленьке цуценя.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 Кримінального кодексу України "жорстоке поводження з тваринами" (карається арештом строком до 6 місяців або обмеженням волі строком до 3 років).

Нагадаємо, на Донбасі пес врятувався з полону окупантів - тварина відгризла собі лапу, щоб повернувся до позицій ЗСУ.

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