Словенія закликала Євросоюз і НАТО повернути послів до Києва

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша звернувся до країн-членів Європейського Союзу та НАТО з пропозицією повернути своїх дипломатів до столиці України, йдеться в повідомленні чиновника в Twitter.

Словенський прем'єр відреагував на переговори України і РФ в Стамбулі. Заявлене Росією відведення військ на Київському та Чернігівському напрямках Янша бачить передумовою для відновлення роботи західних посольств у Києві.

"Зараз країни-члени ЄС і НАТО мають нарешті відправити своїх дипломатів назад до Києва. Навіть Росія вже фактично не проти", - сказав голова уряду.

Окупанти насильно вивозять людей з Маріуполя

Орієнтовно 30 тисяч маріупольців окупанти насильно вивезли до Росії.

Досі в облозі без будь-яких засобів до виживання залишаються 170 тисяч осіб.

"Скільки насправді людей в місті вбила Росія, зараз підрахувати неможливо. Адже тривають запеклі бої", - сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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