Словенія закликала Євросоюз і НАТО повернути послів до Києва

Словенський прем'єр відреагував на переговори України та РФ в Стамбулі.
Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша звернувся до країн-членів Європейського Союзу та НАТО з пропозицією повернути своїх дипломатів до столиці України, йдеться в повідомленні чиновника в Twitter.
Словенський прем'єр відреагував на переговори України і РФ в Стамбулі. Заявлене Росією відведення військ на Київському та Чернігівському напрямках Янша бачить передумовою для відновлення роботи західних посольств у Києві.
"Зараз країни-члени ЄС і НАТО мають нарешті відправити своїх дипломатів назад до Києва. Навіть Росія вже фактично не проти", - сказав голова уряду.
Окупанти насильно вивозять людей з Маріуполя
Орієнтовно 30 тисяч маріупольців окупанти насильно вивезли до Росії.
Досі в облозі без будь-яких засобів до виживання залишаються 170 тисяч осіб.
"Скільки насправді людей в місті вбила Росія, зараз підрахувати неможливо. Адже тривають запеклі бої", - сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.
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