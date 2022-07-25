"Слава Америці. Слава Україні": у Росії кавказець влаштував погром у магазині

У Росії кавказець влаштував погром у магазині/ https://ua.depositphotos.com/ і скріншот з відео

У російській глибинці, місті Нижньовартовськ, уродженець Кавказу вийшов з себе після того, як зіткнувся з поганим сервісом в одному з місцевих магазинів. І негайно влаштував погром, принагідно нагадавши місцевим росіянам про ті ганебні втрати, які несе російська армія в боях проти ЗСУ. Відповідне відео було оприлюднено в соцмережах.

У ролику видно, як працівники магазину безуспішно намагаються змусити чоловіка-кавказця оплатити розбиту пляшку пива ‒ погрожуючи притягнути його до адміністративної відповідальності.

У відповідь той заявив - ні поліція, ні суди йому нічого зробити не зможуть.

"Ви мене нічим не налякаєте. Їдьте геть, в Україну. Слава Богу, українці щодня по 50 тисяч людей вас ловлять. Слава Америці. Слава Україні", - прямо сказав він.

Чим закінчився інцидент, достовірно невідомо.

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Нагадаємо, раніше ,в березні нинішнього року, "Радіо Свобода" з посиланням на дані двох опитувань групи незалежних російських соціологів повідомляло - 71% населення країни-агресора, Росії, підтримує її напад на Україну і відчуває з цього приводу гордість, радість, повагу, довіру або надію.

У Росії є дуже небагато людей, які називають напад російських військ на Україну війною, а не "спецоперацією", і переконані в тому, що путінська армія вбиває мирних українців. Це випливає з відеозапису вуличного опитування, яке провели в одному з російських міст.

У респондентів запитували, чи знають вони, що війська Путіна роблять в Україні. Троє опитаних відразу відповіли, що ті "вбивають мирних людей". Плюс вони розповіли - незважаючи на всю пропаганду Кремля ‒ про "ліквідацію нацистів" в Україні не йдеться.

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