Сигнал для росіян: в ISW зазначили, що означає указ Путіна про збільшення армії

В ISW зазначають, що рішення Кремля щодо розширення кількості збройних сил не передбачає значного зростання загальної чисельності російської армії.

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Що насправді означає указ Путіна про збільшення армії - ISW / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони РФ

Указ Володимира Путіна щодо розширення чисельності армії Росії свідчить, що формально Кремль визнає теперішню чисельність російських військ і не прагне збільшити збройні сили. Про це йдеться в актуальному звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують, що 1 грудня Путін підписав указ про офіційне збільшення чисельності російських збройних сил з 2,039 до 2,209 тисяч осіб і загальної чисельності бойового складу – з 1,15 до 1,32 мільйона осіб.

"У вересні 2022 року російський уряд оголосив, що до збройних сил мобілізують 300 тисяч осіб відповідно до указу Путіна про часткову мобілізацію. Генсек НАТО Єнс Столтенберг 29 листопада заявив, що російські війська втратили понад 300 тисяч людей в Україні з початку повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні ISW. відео дня

Аналітики додають, що вербування добровольців, часткова мобілізація та ймовірно, російські втрати в Україні можуть пояснити чистий приріст військовослужбовців на 170 тисяч осіб за період з 25 серпня 2022 року по 1 грудня 2023 року.

"Отже, указ Путіна від 1 грудня 2023 року, ймовірно, фіксує новий офіційний штат на рівні 2,209 мільйона осіб, але це не передбачає значного зростання загальної чисельності російської армії", - роблять висновок аналітики ISW.

Путін збільшує чисельність армії - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент РФ Володимир Путін підписав указ про збільшення чисельності армії РФ, який набув чинності з 1 грудня.

Як зазначили в Білому домі, рішення Кремля збільшити чисельність російської армії, що не досягла успіхів на фронті в Україні, розглядається як наступний етап у стратегії Путіна для досягнення своїх цілей через мобілізацію людських ресурсів.

Водночас, в Російській Федерації розпочалися репресії проти дружин мобілізованих осіб, які беруть участь у фотофлешмобі. Наприклад, дружин почали викликати до поліції в Ульяновську. Згідно з інформацією від видання "7x7", цей флешмоб жінки організували у Telegram-каналі під назвою "Шлях додому. Ульяновськ". У рамках флешмобу також оприлюднювалися фотографії і відео з наклейками на автомобілях.

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