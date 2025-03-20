Супутники США "на мушці": Washington Times попередив про космічну війну Китаю

Понад 510 розвідувальних супутників КНР оснащені оптичними, багатоспектральними, радіолокаційними та радіочастотними датчиками.

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Китай розширює свою військову присутність у космосі / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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За 10 років китайська космічна активність зросла на 620%

Космічна військова програма КНР викликає тривогу у США

Китай активно розвиває військові можливості у космосі, що у разі конфлікту може створити загрозу для американських супутників. Про це йдеться у звіті розвідки Космічних сил США, який оприлюднив Washington Times.

"Удосконалення космічного потенціалу Китаю в поєднанні з його арсеналом високоточної зброї великої дальності, який зростає, дає змогу НВАК (Народно-визвольній армії Китаю - ред) наносити точкові удари по силах США та їхніх союзників", - зазначили у звіті. відео дня

Згідно з документом, з 2015 року китайська космічна активність зросла на 620%. Зараз КНР має у своєму розпорядженні 1060 супутників, що суттєво посилює її спроможності в космосі.

У розвідці нагадують, що в грудні 2024 року китайські військові запустили новий супутник дистанційного зондування:

"Цей супутник може дозволити Китаю постійно стежити за силами США і союзників у Тихоокеанському регіоні".

У матеріалі підкреслюється, що понад 510 розвідувальних супутників КНР оснащені оптичними, багатоспектральними, радіолокаційними та радіочастотними датчиками. Вони можуть, за даними розвідки США, надати армії Китаю можливість використовувати високоточні протикорабельні балістичні ракети для атак на американські авіаносці.

Крім того, у розпорядженні китайських військових є щонайменше 10 супутників, здатних проводити шпигунські операції на орбіті, що посилює можливості Китаю у веденні космічної війни.

"Розвідка припускає, що НВАК, імовірно, розглядає контркосмічні операції як засіб стримування і протидії військовому втручанню США в регіональний конфлікт", - додали в розвідці.

Конфронтація США та Китаю - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Китай будує спеціальні баржі для висадки десанту на Тайвань. Будівництво свідчить про потенційну готовність Пекіну до військових операцій, йдеться у повідомленні Naval News.

Раніше на на Заході висували думку, що Китай за крок від готовності напасти на Тайвань. В такому разі Тайбею потрібно посилити ППО та берегову артилерію, адже Китай майже завершив заходи, спрямовані на підготовку своїх військових сил для нападу на Тайвань.

Також нещодавно Китай налетів на Трампа зі звинуваченнями. США не повинні відповідати на добро злом або навіть накладати довільні мита на китайські продукти, заявив міністр закордонних справ КНР Ван І.

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Що відомо про ресурс Washington Times? The Washington Times — американська щоденна газета, розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Одна з найвідоміших консервативних газет, що видаються в США. Редакція розміщена у Вашингтоні. У газеті розглядаються загальноприйняті теми з особливим акцентом на американську політику. Її гасло — "Американська газета", пише Вікіпедія. Видання належить News World Communications, медіа-конгломерату, пов'язаному з Церквою об'єднання. Газета була заснована як альтернатива ліберальній Washington Post і мала значний вплив на політику США, особливо в період адміністрації Рейгана. Хоча газета має менший тираж, ніж Washington Post, вона відіграє важливу роль у консервативному медіа-просторі, часто цитується в інших консервативних виданнях та політичних колах.

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