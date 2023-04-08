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Сі Цзіньпін "забув" про Путіна, зустріч з Макроном може стати початком шляху до миру - Bloomberg

Андрій Ганчук
8 квітня 2023, 09:24 оновлено 8 квітня, 09:33
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У Парижі не чекають на стрімку зміну позиції керівництва Китаю щодо війни країни-агресорки Росії проти України, сказав французький чиновник.
Макрон, Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін на зустрічі з Макроном публічно нічого не сказав про Путіна і Росію - ЗМІ / Колаж УНІАН

Зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з очільником КНР Сі Цзіньпіном стала основою для подальшої спільної роботи Парижа і Пекіна щодо завершення війни Росії проти України. Китай навряд чи змінить свою позицію, проте те, що Цзіньпін в публічних заявах не згадував директора РФ Путіна і його країну, вже є позитивним сигналом.

Як повідомляє Bloomberg, французький високопосадовець розповів про те, що за підсумками зустрічі Макрона і Цзіньпіна можна зробити висновок, згідно з яким лідери заклали основи співпраці Франції і Китай щодо встановлення миру в Україні.

За його словами, в Парижі не чекають, що Пекін повністю змінить свою точку зору щодо війни Росії проти України, проте по завершенню зустрічі китайський лідер подякував Макрону за роз'яснення певних питань.

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Співрозмовник американського агентства переконаний, що майже 5 годин перемовин Макрона і Цзіньпіна заклали основи для подальшої спільної роботи зі встановлення миру в Україні.

Чиновник підкреслив, що Сі Цзіньпін нічого не сказав про Путіна і агресора Росії в рамках публічних заяв під час візиту, і це можна назвати хорошим сигналом на шляху до початку мирних перемовин.

Підсумки зустрічі Сі Цзіньпіна і Макрона

Президент Франції Еммануель Макрон 7 квітня завершив свій триденний візит до Китаю.

Під час візиту він провів зустріч з главою КНР Сі Цзіньпінем, сторони обговорили питання двостороннього співробітництва і війну РФ з Україною.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав, що ніхто не зацікавлений у тривалій війні Росії проти України, тому, мовляв, треба "без зволікання перейти до політичного врегулювання". У різних інтерпретаціях слів Цзіньпіна війна була названа "війною" і " українською кризою".

Цзіньпін також запропонував Франції висунути свій "політичний мирний план" щодо війни в Україні, який буде готовий підтримати Пекін.

Французький президент Макрон підкреслив, що завершення війни РФ проти України політичним шляхом має враховувати законні інтереси всіх сторін.

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