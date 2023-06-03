"Розпалювач війни не я, а Путін": Шольц поставив на місце проросійських активістів

Канцлер ФРН заявив, що протестувальники визнали б Путіна розпалювачем війни і сказали б це, якби мали "хоч якийсь здоровий глузд".

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Шольц поставив на місце проросійських активістів / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, скріншот із відео

Канцлер Німеччини Олаф Шольц поставив на місце проросійських активістів, які спробували заглушити промову канцлера на мітингу партії СДПН.

Як повідомляє Bild, окрім звичайних громадян, на захід прийшли близько 100 проросійських активістів, які вигукували гасла проти надання зброї Україні, намагалися освистати Шольца. Вони називали німецького канцлера "розпалювачем війни", "брехуном" і "бандитом". Активісти вимагали "Миру без зброї" і кричали: "Забирайтеся геть!".

"Це я розпалювач війни? Розпалювач війни – це Путін, він увійшов в Україну з 200 тисячами солдатів. Він ризикує життями власних громадян заради своїх імперіалістичних мрій. Путін хоче знищити і завоювати Україну", - сказав Шольц.

Канцлер ФРН заявив, що протестувальники визнали б Путіна розпалювачем війни і сказали б це, якби мали "хоч якийсь здоровий глузд".

Дивіться відео з промовою Шольца у нашому телеграм-каналі:

Шольц поставив на місце проросійських активістів / скріншот

Він додав, що Путін убив багато громадян, в тому числі дітей і людей похилого віку. Крім того, Шольц зазначив, що мир і свобода знаходяться під загрозою через цю агресивну війну.

Заяви Шольца про війну Росії проти України

Канцлер ФРН Олаф Шольц казав, що розв'язана країною-окупантом Росією війна проти України зайшла в глухий кут. За його словами, західний світ не буде тиснути на Київ, щоб Україна йшла на компроміс з Москвою. Він закликав Путіна вивести війська з території української держави, щоб можна було запустити діалог.

Також Шольц заявляв, що він не вірить у швидке завершення війни в Україні і не виключив реалізації сценарію затяжних бойових дій. При цьому він упевнений: мир в Україні неможливий, доки Росія не забере свої війська.

Крім того, глава уряду Німеччини Шольц розповів, що він продовжує спілкуватися з Путіним телефоном. Іноді вони спілкуються без перекладача, а Путін поводиться підкреслено ввічливо.

Дивіться відео про те, що сталося з диктатором і чому той втратив останній здоровий глузд:

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