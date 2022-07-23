"Кулька лусне": пластичний хірург пояснив, що не так із зовнішністю Путіна

Володимир Путін / Reuters

Відомий пластичний хірург Дмитро Слоссер оцінив стан президента Росії Володимира Путіна.

Він вважає, що господар Кремля не хворий, а навпаки, швидше за все, він користується результатами інноваційних технологій, що дозволяють продовжити життя і відстрочити старіння. Про це фахівець розповів ТСН.

"У свій час я працював в Москві і знаю, що цій темі там приділяють багато уваги, а в світовій науці є досить успішні розробки", - сказав лікар.

Оцінюючи зовнішність Путіна хірург звернув увагу на його обличчя і зазначив, що воно виглядає все більш одутлим. Фахівець вважає, що це пов'язано з ін'єкціями філерів, які покликані боротися із зовнішніми проявами старості.

"Але шкіра з кожним роком провисає все більше, і лікарям доводиться збільшувати обсяг філерів. Таким чином обличчя Путіна поступово стає все більш кулястим і надутим. Думаю, якщо чутки про його хворобу неправда і він проживе досить довго, то ми рано чи пізно побачимо, як ця кулька лусне", - додав Слоссер.

читайте такожУ Кремлі дивно прокоментували соплі Путіна під час візиту до Ірану

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

Читайте ще: