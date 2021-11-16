Сім'ю побитого в Парижі підлітка пограбували в рідному селі на Закарпатті

Юра Крученика / Facebook

На Закарпатті в родину 15-річного Юри Крученика, якого жорстоко побили в Парижі, нещодавно пограбували.

Як повідомляє Обозреватель, злочинці забрали цінності на 21 тисячу євро, а поліція області вже майже чотири місяці не діє.

Поліція Закарпатської області відкрила кримінальне провадження за ч.5 ст. 185 КК України – Крадіжка в особливо великих розмірах організованою групою. Слідство ведуть у відділенні №1 м. Іршави.

Нагадаємо, Юру жорстоко побили в столиці Франції ще 15 січня. Тоді група підлітків напала на нього з битами і залізними прутами. Хлопець повертався з коледжу разом з друзями, але ті встигли втекти, а українець – ні: спіткнувся і впав.

В результаті в лікарні у нього виявили множинні травми кінцівок, переломи ребер, ключиці, носа і черепа, також було пошкоджено око. Юра деякий час перебував у медикаментозному сні.

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Цей випадок обурив жителів французької столиці, а глава 16-го округу Парижа Френсіс Шпінер навіть взявся захищати українця. Багато французів писали листи Юрі, надсилали листівки і бажали йому одужання.

Поліція затримала 11 нападників. Одну частину з них взяли під варту, іншу – під домашній арешт. Наразі тривають судові засідання.

Сам Юрій прийшов до тями після нападу, курс його реабілітації завершено. Хлопець продовжує вчитися в ліцеї і грати у футбол. Як розповіла його тітка Ірена, йому навіть запропонували тренувати маленьких спортсменів.

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Побиття підлітка в Парижі - про що повідомлялося раніше:

У Парижі по-звірячому побили 14-річного українця на ім'я Юрій. Хлопець зараз перебуває в реанімації.

В результаті нападу у хлопчика пробитий череп, ножові поранення, множинні переломи ребер, рук, травма очей.

Інцидент стався ще 15 січня (а 21 січня 2021 року Юрію виповнилося 15 років), повідомив один з представників української громади в Парижі в Facebook. За його словами, "десяток невідомих з металевими кийками, битами і ножами атакували компанію студентів". Компанія, в якій був Юрій, розбіглася – а ось йому сховатися не вдалося.

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