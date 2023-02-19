"Найпідліший вчинок": у РФ в істериці висунули безглузде звинувачення Зеленському

В'ячеслав Володін поширив відверту брехню про те, що в Україні нібито "заборонили говорити російською мовою".

В'ячеслав Володін / Knews.kg

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив про те, що в Україні нібито готують "самий підлий вчинок".

Таким чином він прокоментував розгляд Верховною Радою законопроекту, який пропонує скасувати 8 березня, 1 травня і 9 травня, а замість них ввести три нових свята.

При цьому він поширив відверту дезінформацію про те, що в Україні нібито "заборонили говорити російською мовою, знесли пам'ятники визволителям країни від фашистів, розкололи РПЦ".

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Спікер Держдуми також упевнений, що в Україні нібито "знищують рідну культуру, яку не можна ділити на російську і українську, — вона, як і віра, у нас спільна".

"Не обмежившись виключенням зі шкільної програми наших класиків, почали перейменовувати міста і вулиці.

Сьогодні збираються скасувати День Перемоги - 9 травня. Найпідліший вчинок.

Пам'ять про перемогу об'єднує народ наших країн. Це не дає спокою нинішньому київському режиму на чолі з Зеленським.

Багато злочинів їм скоєно, але скасування Дня Перемоги – найпідліший вчинок по відношенню до тих, хто віддав своє життя за звільнення світу від нацизму", — додав Володін.

Раніше заступник директора РФ Путіна в Радбезі Медведєв вибухнув істеричною заявою і звинуватив США в "гігантських поставках зброї Україні". У відповідь Медведєв почав погрожувати заходу протикорабельними ракетами Циркон, які Москва, мовляв, відправила до кордонів НАТО.

"Прокоментував" Медведєв і плани Польщі щодо постачання Україні танків Leopard. За його словами, така техніка нібито "перетвориться на іржавий металобрухт". При цьому він пофантазував ще й про, мовляв, "розпад України".

Російський терорист Гіркін заявив, що "клоунські заяви" Медведєва всім вже набридли. Бойовик порадив Медведєву не ображати ворогів, які розумніші за нього, і тихо спиватися.

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