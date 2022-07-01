Найбагатші люди світу збідніли на 1,4 трлн доларів з початку року - Bloomberg

Скільки доходів втратили найбагатші люди з початку 2022 року / Reuters

З початку поточного, 2022 року, найбагатші люди в світі втратили близько 1,4 трлн доларів. Найбільше постраждав засновник Facebook Марк Цукерберг, пише Bloomberg.

Найбільших втрат зазнали Цукерберг, а також засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск і засновник Amazon Джеф Безос. Хоча в попередні два роки їх стан зростав.

За півроку Цукерберг збіднів більш ніж удвічі. За підрахунками Bloomberg, він втратив 65,5 млрд доларів, зараз його стан оцінюється в 60 млрд.

Маск втратив 62 млрд доларів, але як і раніше залишається найбагатшою людиною світу. Зараз його стан оцінюється в 208,5 млрд. слідом за ним йде Безос з 129,6 млрд доларів, який втратив 63 млрд.

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Гендиректор Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно втратив 49 млрд доларів (128,7 млрд), співзасновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін - по 29 і 28 млрд відповідно. Засновник Microsoft Білл Гейтс втратив 23,4 млрд (114,8 млрд), засновник Inditex Амансіо Ортега - 20,5 млрд.

Bloomberg відзначає, що небувале зростання статків найбагатших бізнесменів у попередні два роки було викликане стимулюючими заходами урядів і центральних банків у зв'язку з пандемією COVID-19.

Голос Америки повідомляв, що раніше компанія Meta дозволила публікацію в своїх соціальних мережах контенту, в якій містяться заклики до жорстких дій, спрямованих проти російських окупантів. Як уточнювалося, на військовополонених РФ і мирних жителів Росії правило не поширюється.

4 березня Роскомнагляд обвинувативши Facebook в нібито дискримінації російських інформаційних ресурсів і оголосив про початок блокування соцмережі на території Росії.

13 березня в Росії вирішили блокувавши Instagram мовляв, через те, що там "поширюються інформаційні матеріали, що містять заклики до вчинення насильницьких дій щодо громадян Російської Федерації, в тому числі військовослужбовців".

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