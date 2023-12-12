Російський опозиціонер Навальний зник з колонії

Соратники Олексія Навального шість днів не могли вийти з ним на зв'язок, адвокатів до нього в колонію не пускали.

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Місцезнаходження Олексія Навального зараз невідомо / Колаж: Главред, фото: пресслужба Мосміськсуду, скріншот

Російський опозиціонер Олексій Навальний зник з колонії, в якій він відбував покарання. Його місцезнаходження невідоме.

"Сьогодні, як і в п'ятницю, адвокати намагалися потрапити в ІК-6 і ІК-7 - дві колонії у Володимирській області, де міг перебувати Олексій Навальний. В обох колоніях одночасно повідомили, що його немає. Ми досі не знаємо, де Олексій", - повідомила 11 грудня прессекретар Навального Кіра Ярмиш у соцмережі X.

За її словами, співробітники колонії в Мелехово заявили, що він більше не зареєстрований там.

відео дня

Помічник Навального Леонід Волков заявив, що це "0% випадковостей і 100% прямого ручного політичного управління з Кремля": "Для Путіна не секрет, хто його головний суперник на цих "виборах".

Як пише ВВС, Білий дім заявив, що "глибоко стурбований" цими повідомленнями.

Помічники Навального очікували, що його переведуть до в'язниці з більш суворим режимом після продовження терміну ув'язнення. Вони стверджують, що зникнення політика пов'язане з недавнім оголошенням про вибори.

Соратники Навального також заявили, що не мали про нього жодних новин протягом шести днів.

Він був відсутній на кількох останніх судових засіданнях, на яких раніше він був присутній по відеозв'язку. Керівництво колонії пояснило відсутність технічними несправностями в колонії.

Ув‘язнення Навального

У серпні 2020 року російського опозиціонера Олексія Навального отруїли "Новачком". Довгий час він лікувався в Німеччині. До Росії він повернувся в січні 2021 року, його одразу ж затримали.

У так званій справі "Ів Роше" Навального засудили до 3,5 років колонії. Однак через перебування під домашнім арештом передбачалося, що за ґратами він повинен пробути 2 роки і 8 місяців. Його звинувачували в тому, що він, за версією Кремля, разом з братом Олегом переконав компанію "Ів Роше" укласти невигідну угоду.

У березні 2022 року Навального засудили в країні-агресорі Росії до 9-річного ув'язнення, звинувативши у шахрайстві та неповазі до суду.

У серпні 2023 року Московський міський суд під час виїзного засідання виніс новий вирок опозиційному політику Олексію Навальному. Його засудили до 19 років колонії особливого режиму. Попередні терміни він відбував у Володимирській колонії суворого режиму.

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