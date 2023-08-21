"Не заграйтеся в літачки": у Медведєва шалена істерика через передачу Україні F-16

Заступник голови Радбезу країни-агресорки Росії Дмитро Медведєв закотив несамовиту істерику через передачу Україні винищувачів F-16.
Так, у своєму Telegram-каналі російський чиновник-пропагандист процитував заяву глави МЗС Німеччини Анналени Бербок про рішення відправити Україні винищувачі F-16, яка сказала, що це добрий день для України, а тому добрий день для всієї Європи.
Медведєв і тут вирішив вдатися до образ, заявивши, що у Бербок "незакінчена середня освіта". Водночас українців запасний президент РФ назвав "бандерівським братам німецьких нацистів".
"Ох, не заграйтеся там у літачки у своїй пісочниці, дітки. Як би один із наступних подібних "добрих днів" для Європи не став її останнім днем", - видав Медведєв.
Передача F-16 Україні
Як повідомляв Главред, 20 серпня президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна отримає 42 літаки F-16. Ці винищувачі зобов'язалися передати Нідерланди.
Згодом стало відомо, що Данія передасть Україні 19 літаків F-16. Як зазначила заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, перші 6 винищувачів з'являться в Україні вже до Нового року. Ще 8 літаків відправлять у 2024 році, а решту 5 – у 2025 році.
Після цього у РФ закотили істерику і пригрозили "новими жертвами". Посол Росії в Данії Володимир Барбін марить, що мовляв Данія, прикриваючись тезою, що Україна сама повинна визначати умови миру, "прагне не залишити Україні іншого вибору, крім продовження військового протиборства з Росією".
Нещодавно у Повітряних силах пояснили, як F-16 змінять хід війни. За словами Юрія Ігната, F-16 здатні змінити хід подій. Вони здатні забезпечити Україні те, що сьогодні потрібно найбільше – перевага в повітрі на окупованих територіях.
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