Росіяни-агресори готуються до партизанської війни на території РФ-українська розвідка

Росіяни-агресори готуються до партизанської війни на території РФ / Vm.ru

Агресори-росіяни готуються до партизанської війни на своїй території. Про це повідомляє Головне управління розвідки українського Міноборони в Facebook.

Повідомляється, що Мінтранспорту РФ зобов'язує всіх забезпечити взаємодію російської залізничної дороги-спільно з МВС і ФСБ.

"Підвищені заходи безпеки пов'язані із загрозою втручання в роботу об'єктів транспортної інфраструктури, які розташовуються на кордонах Ростовської області і Краснодарського краю. Вперше контрдиверсійні заходи на російській залізниці були введені з початком агресії проти України на короткий термін з розрахунком на швидкий бліцкриг. Після провалу початкового плану їх дію регулярно продовжують і посилюють", - йдеться в повідомленні.

Як кажуть в ГУР, серйозне підвищення готовності пов'язане, зокрема, пов'язане з діями білоруських "рейкових партизан", які цілеспрямовано виводять з ладу залізничне сполучення з Україною ‒ для того, щоб ускладнити доставку підкріплення в зону бойових дій.

"Недавні ж вибухи поблизу Бєлгорода на місцевій нафтобазі і складах боєприпасів посіяли паніку і в сусідніх російських регіонах РФ. Цим покладено початок партизанській війні і перенесення бойових дій на територію РФ", - йдеться в тексті.

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Нагадаємо, у прикордонному з Україною російському місті Бєлгород освітні установи міста виявилися заміновані: на місце виїхали спецслужби, вони перевірять будівлі. У Бєлгороді 6 квітня евакуювали освітні установи.

Будівлі перевірили спецслужби. Учнів і співробітників перевели в безпечне місце.

До того, 1 квітня, в Бєлгороді спалахнула пожежа на місцевій нафтобазі. Через це у місцевих жителів почалася паніка. Російська сторона дотримується версії про те, що нафтобазу нібито "атакували українські військові на вертольотах".