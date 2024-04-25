Росія заповнює склади зброєю: Пісторіус застеріг Путіна

Глава Міноборони Німеччини заявив, що країна-агресор РФ виробляє зброї більше, ніж окупантам потрібно на війні.

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Борис Пісторіус застеріг Путіна від подальших військових амбіцій / Колаж: Главред, фото: фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, ua.depositphotos.com, скріншот

Країна-агресор Росія виробляє зброю в таких кількостях, які перевищують її потреби на війні в Україні. Таким чином, зараз військово-промисловий комплекс РФ працює на заповнення складів. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

За його словами, зі збільшенням витрат на озброєння та впорядкуванням військової економіки "значна частина або частина того, що виробляється, більше не йде на фронт, а потрапляє на склади", передає n-tv.

Глава Міноборони Німеччини застеріг російського диктатора Володимира Путіна від подальших військових амбіцій.

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"Тепер ви можете бути наївними і сказати, що він (Путін, - ред.) робить це тільки з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, що у нього є плани або можуть бути", - сказав Пісторіус.

Як повідомляв Главред, міністр оборони країни-агресора РФ Сергій Шойгу заявив про плани Москви "підвищити інтенсивність" атак на Україну. За його словами, "ЗС РФ підвищать інтенсивність ударів по логістичних центрах і базах зберігання західної зброї в Україні". Шойгу також анонсував появу ЗРК С-500 на фронті.

Тим часом військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив, наскільки небезпечні нові російські ЗРК. За його словами, комплекси ЗРК С-500 схожі на американський ЗРК Patriot, але із затримкою в часі на 40 років.

ЗРК С-500 - що про нього відомо С-500 "Прометей", 55Р6М "Тріумфатор-М" - російський зенітний ракетний комплекс. Розроблено в АТ "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"" як нове покоління зенітних ракетних систем, у якому передбачено застосувати принцип роздільного вирішення завдань знищення балістичних і аеродинамічних цілей, передає Вікіпедія. У травні 2021 року російський диктатор Путін заявив, що у ЗС РФ "понад 70 відсотків зенітних ракетних полків переозброєно на сучасні системи С-400". Також він анонсував постачання у війська комплексу С-500. У серпні в країні-агресорі РФ заявили, що система С-500 виробляється серійно, а восени того ж року С-500 почали надходити в збройні сили Росії.

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