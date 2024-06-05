Росія посилила закупівлю радянської техніки по всьому світу: експерт назвав причину

РФ намагається поповнити свої запаси, шукаючи радянську техніку в інших кранах світу. Зокрема, окупанти хочуть домовитися з Суданом про відповідні закупівлі.

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Росія посилила закупівлю радянської техніки по всьому світу/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, скрін

Країна-агресорка Росія посилила закупівлю радянської зброї і техніки по всьому світу, тому що в російських окупантів вичерпуються запаси.

Про це сказав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він зазначив, що російські окупанти, зокрема, зараз намагаються домовитися про відповідні закупівлі з Суданом.

"Цього тижня стало відомо, що російські спецагенти намагаються домовитися з Суданом про закупівлю радянської техніки – зокрема, йдеться про танки. Ця африканська країна, в умовах громадянської війни з 2023 року, керує великою кількістю Т-54/55, Т-72 та їхніх китайських та іранських модифікацій. Новина була б досить гарна, якби не врахувати той факт, що Москва активізувала свою діяльність у питанні закупівлі радянської техніки у всьому світі", – зазначив Коваленко. відео дня

Оглядач наголошує, що насправді у країни-агресорки Росії не така чудова ситуація з військово-промисловим комплексом, як про це говорять російські пропагандисти. Коваленко зазначив, що приблизно 90% техніки, яку російський ВПК відправив у зону бойових дій в Україні, не нова, а відновлена стара радянська, яку дістали зі складів і сховищ.

"На третьому році повномасштабної війни в Україні значно зменшилися запаси радянської техніки, а в розпал прискорених темпів її знищення та паралельного відновлення прискорився процес скорочення запасів", – додав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Війна в Україні – останні новини

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