Росія отримала стусана під зад: Узбекистан відмовився від "газового союзу" з РФ

Влада Узбекистану не дотримуватиметься політичних умов в обмін на енергоресурси.

Узбекистан відмовився від "газового союзу" з Росією / скріншот соцмережі

Влада Узбекистану відмовилися вступати в союз з Росією. Угода щодо постачання газу з Росії може бути укладена, але вона не означає союз.

За словами міністра енергетики і віце-прем'єра Узбекистану Журабека Мірзамахмудова, країна "співпрацює тільки на комерційній основі" і не буде дотримуватися політичних умов в обмін на енергоресурси, повідомляє "Медуза".

"При імпорті газу з інших країн ми співпрацюємо з ними тільки на підставі комерційних контрактів. Ми ніколи не погодимося на політичні умови в обмін на газ", – заявив міністр енергетики Узбекистану Журабек Мірзамахмудов.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Der Spiegel повідомляло, що уряд ФРН розглядає можливість націоналізації ділянки магістралі Північний потік-2, яка йде по території Німеччини. Берлін планує в перспективі прокачувати через ці труби зріджений природний газ.

До того віце-спікер Бундестагу Вольфганг Кубі запропонував ввести в експлуатацію газопровід Північний потік-2, запуск якого заморозили через повномасштабний напад Росії на Україну. У відповідь його заяву жорстко розкритикував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який попередив Берлін про згубні наслідки в результаті залежності від російського газу.

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