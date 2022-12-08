Росія отримала стусана під зад: Узбекистан відмовився від "газового союзу" з РФ

Влада Узбекистану відмовилися вступати в союз з Росією. Угода щодо постачання газу з Росії може бути укладена, але вона не означає союз.
За словами міністра енергетики і віце-прем'єра Узбекистану Журабека Мірзамахмудова, країна "співпрацює тільки на комерційній основі" і не буде дотримуватися політичних умов в обмін на енергоресурси, повідомляє "Медуза".
"При імпорті газу з інших країн ми співпрацюємо з ними тільки на підставі комерційних контрактів. Ми ніколи не погодимося на політичні умови в обмін на газ", – заявив міністр енергетики Узбекистану Журабек Мірзамахмудов.
Нагадаємо, раніше німецьке видання Der Spiegel повідомляло, що уряд ФРН розглядає можливість націоналізації ділянки магістралі Північний потік-2, яка йде по території Німеччини. Берлін планує в перспективі прокачувати через ці труби зріджений природний газ.
До того віце-спікер Бундестагу Вольфганг Кубі запропонував ввести в експлуатацію газопровід Північний потік-2, запуск якого заморозили через повномасштабний напад Росії на Україну. У відповідь його заяву жорстко розкритикував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який попередив Берлін про згубні наслідки в результаті залежності від російського газу.
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