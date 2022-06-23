Росія хоче терміново зміцнити оборону Білорусі - Шойгу

В РФ хочуть, щоб Білорусь зміцнила оборону / ТАСС, Reuters

У Росії хочуть зміцнити оборону країни та Білорусі. При чому зробити це хочуть терміново. Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє ТАСС.

Шойгу зазначив, що РФ нібито готова надати Білорусі будь-яку підтримку в оборонній сфері.

"Обставини диктують необхідність вживання термінових спільних заходів щодо зміцнення обороноздатності Союзної держави, підвищення боєготовності регіонального угруповання військ та єдиної регіональної системи ППО", - сказав міністр.

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Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше зробив заяву про те, що президент Володимир Зеленський зібрав ставку головнокомандувача, на якій влада обговорила ризик військового вторгнення Білорусі в Україну. За словами чиновника, держава проведе перевірку бойової готовності в чотирьох областях.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вибухнув погрозами на адресу України. Мовляв, якщо ЗСУ перейдуть кордони республіки і будуть, мовляв, цілитися в Мозирський нафтопереробний завод, Мінськ, мовляв, завдасть удару по Києву.

Заступник Міністра оборони Білорусі Олександр Жука сказав, що Мінськ нібито не збирається воювати з Україною. Посилення військ на українському напрямку він пояснив, мовляв,"розвитком держави".

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