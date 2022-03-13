Росія хоче переодягнути у свою форму білоруських військових - РНБО

Данилов висловився про солдатів РФ в Білорусі / УНІАН

Росія розробляє спецоперацію, в рамках якої планує переодягнути білоруських військових у форму РФ і відправити на війну в Україну, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Сьогодні на території Білорусі розробляється спецоперація РФ. Вони сьогодні дуже хочуть надіти форму РФ на білоруських військових. Частина з них відмовляється воювати проти нашої країни. Але зараз ФСБ РФ і ті спецслужби, які там знаходяться на території, вмовляють білорусів переодягнутися в російську форму і за російськими лекалами заходити на нашу територію", - заявив чиновник.

Данілов підкреслив, що українські війська готові до такого розвитку подій.

"І я попереджаю: якщо ми тут будемо знаходити білорусів, вони матимуть таку ж відсіч, як сьогодні росіяни разом з чеченами", - сказав він.

Секретар РНБО заявив, що розділяє росіян і чеченів, оскільки це два абсолютно різних народи.

"Чечени сьогодні виконують ту функцію, яку раніше виконували НКВДисти. Коли хтось відступав, вони стріляли їм у спину. Той випадок, який вчора стався на території Київської області, коли чечени застрелили 12 росіян – це ситуація, яка виходить за межі здорового глузду", – заявив Данилов.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.